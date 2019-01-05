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      Нервничали и шептались: как российские журналисты реагировали на церемонию подписания Томоса

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      Как российские журналисты реагировали на церемонию Томоса
      Как российские журналисты реагировали на церемонию Томоса / Администрация Президента

      Во время церемонии подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем над документом склонились десятки камер. Однако российские журналисты не слишком радовались – нервным шепотом сообщали своим редакторам последние новости.

      Об этом спикер президента Святослав Цеголко написал на своей странице в Facebook.

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      Он отметил, что день получения Православной церковью Украины Томоса – "это тот день, когда не только украинцы гордятся своей страной".

      Это день, когда к Украине с особым уважением относятся во всем мире. И не только в тот момент, когда десятки камер склоняются над подписью Патриарха Варфоломея под Томосом,
      – написал он.

      Однако, по словам представителя Порошенко, получению Томоса радовались не все присутствующие на церемонии. В частности, российские журналисты выглядели обеспокоенными.

      "Но и тогда, когда куча российских журналистов в храме святого Георгия нервно шепчет своим редакторам: он таки подписал", – отметил он.

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей подписал подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины 5 декабря. К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Что такое Томос?
      Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.
      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Теги: Новости Украины Вселенський патриархат Православная церковь Украины Томос Религия Новости политики
      Источник: 24 канал
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