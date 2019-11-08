Несчастный случай с лошадьми во Львове: что известно о состоянии девочки, перенесшей 7 операций

Состояние 15-летней Олеси Шиян, которая из-за напуганных лошадей в центре Львова получила сложный перелом, остается тяжелым. Медики созывают консилиумы, в которые, кроме врачей детской больницы ОХМАТДЕТ, вошли лучшие специалисты Львова, области и медуниверситета.

Никто из врачей сегодня не дает никаких прогнозов. Все говорят: состояние тяжелое, но стабильное. О первых результатах лечения травмированной ноги девочки обещают сообщить не раньше, чем через две недели, передает zaxid.net.

В общем девочка уже перенесла 7 операций.

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"Воюем за ногу Олеси. Девочка каждый день в операционной: вчера была, сейчас и завтра будет. Состояние тяжелое. У нее была ишемия нижней конечности из-за повреждения подколенной артерии, то есть нога на время была обескровлена, а это дало негативные последствия. Поэтому мы делаем все для того, чтобы спасти ребенку ногу, консультируемся с лучшими специалистами", – рассказала и.о. директора львовской областной детской больницы "ОХМАТДЕТ" Александра Бурда.

Травмированную 15-летнюю Олесю Шиян в начале недели навестил в больнице мэр Львова Андрей Садовый, который пообещал, что мэрия поможет девочке всем необходимым для лечения.

Первые дни – самые тяжелые, Олесе нужны дорогие лекарства. Сейчас тратим деньги, которые удалось собрать. Но лечение дочери будет длительным, поэтому от помощи неравнодушных мы не откажемся,

– отметил отец девочки Руслан Шиян.

Если можете помочь девочке выздороветь, деньги можно перечислить на карту отца: 4149 4991 3381 6205, ПриватБанк, Руслан Шиян.

В пятницу исполком Львовского горсовета принял решение о выделении 120 тысяч гривен на лечение Олеси. Из них 50 тысяч передадут родителям ребенка, остальные направлены в "ОХМАТДЕТ", где ее лечат.

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Что известно о несчастном случае с лошадьми и ребенком во Львове?

Вечером 2 ноября в самом центре Львова на проспекте Свободы иностранцы запускали фейерверки. Это напугало лошадей, запряженных в прогулочную карету, и они начали бежать по пешеходной части проспекта. Кучеру удалось развернуть напуганных животных и они врезались в лавку, где как раз сидела 15-летняя девочка из Львовской области.

Девочку с открытым переломом сразу забрали в ОХМАТДЕТ, где прооперировали.

В то же время одна из кобыл – Фауна – переломила себе обе передние ноги, поэтому животное пришлось усыпить.

Также Львовский городской совет на неделю запретил катать людей на лошадях и конных экипажах.

Сейчас делом занимается полиция. Правоохранители ищут иностранцев, которые запускали фейерверки. Заметим, что запуск фейерверков запрещен во Львове с 2014 года.

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