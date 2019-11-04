Несчастный случай с лошадьми во Львове: медики 6 часов оперировали 15-летнюю девочку

Врачи более 6 часов оперировали 15-летнюю девочку, которая пострадала в результате столкновения туристической кареты с лошадьми со скамейкой в центре Львова, на какой как раз сидел ребенок. У девочки – большая обширная рана на поверхности голени и открытый перелом большеберцовой кости.

Для спасения девочки из санавиации вызвали сосудистого хирурга. Обессиленные родители ребенка постоянно дежурят в коридорах медучреждения, сообщил в фейсбуке львовский журналист Олег Галив.

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И даже если полиция найдет и накажет виновных – это в полной мере проблему не решит. Потому что лошади нравятся туристам, пиротехника нравится безумным туристам. А туристы нравятся городу,

– добавил журналист.

Он отметил, что не против того, чтобы Львов был туристическим, но стоит жестче прописывать правила. Стоит изучать и опыт Европы, где такие лошади с каретами тоже очень популярны. Или отвести для лошадей специальные места. Или же дополнительно ограждать прогулочные зоны.

Что известно о несчастном случае с лошадьми и ребенком во Львове?

Вечером 2 ноября в самом центре Львова на проспекте Свободы иностранцы запускали фейерверки. Это напугало лошадей, запряженных в прогулочную карету, и они начали бежать по пешеходной части проспекта. Кучеру удалось развернуть напуганных животных и они врезались в лавку, где как раз сидела 15-летняя девочка из Львовской области.

Девочку с открытым переломом сразу забрали в Охматдет, где прооперировали.

В то же время одна из кобыл – Фауна – переломила себе обе передние ноги, поэтому животное пришлось усыпить.

Сейчас делом занимается полиция. Правоохранители ищут иностранцев, которые запускали фейерверки. Отметим, что запуск фейерверков запрещен во Львове с 2014 года.