Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались

У численних рекламних роликах та пафосних виступах українські можновладці закликають іноземних інвесторів приходити робити бізнес в Україні. Ось і Петро Порошенко розхвалював Україну перед зарубіжними бізнесменами на інвестиційному форумі в Давосі. Один з таких романтиків, француз Кристіан Лакарен, свого часу повірив в Україну, приїхав сюди, вклав гроші і створив маленьке виноробне виробництво.

Виноградники Лакарена у Одеській області, зрештою, перетворилися на місцевий туристичний осередок. Чимало відвідувачів регулярно приїздять туди, щоб продегустувати вино та сир, погуляти фермою, подивитись на те, як виробляють вино, та відпочити серед природи. На фермі навіть почали проводити музичні та виноробські фестивалі.

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Здавалося б, все прекрасно. Область отримала інвестора, який створює якісний продукт і робочі місця, інвестор отримує чесно зароблений прибуток, а споживачі – новий якісний товар. Але ми забули про ще одного учасника економічних відносин в Україні. Це – чиновники та правоохоронці Білгород-Дністровського району Одеської області. Не всі, а лише ті, які звикли "дерибанити" і "кришувати" все, що знаходиться на підконтрольній їм території.

Їм дуже сподобалась земля, на якій розташувалися виноградники Лакарена, адже ці ділянки знаходяться поблизу моря. Місцеві можновладці особливо і не приховували, що хотіли б цю землю віддати під забудову коттеджами. Відтак, у винороба почалися проблеми.

Два роки тому до нього в гості приїхало "маски-шоу" з місцевих податківців, які запідозрили француза в тому, що він, начебто, продає вино без акцизних марок. Винороб і не приховував, що може подарувати комусь з відвідувачів одну або дві пляшки вина для власного вжитку. А те, що справді йде на продаж – оформлюється згідно з законом.



Кристіан Лакарен свого часу повірив в Україну, приїхав сюди і вклав гроші

Зрештою, податківці поїхали, так і не знайшовши у француза серйозних порушень, але пообіцявши йому продовження проблем у майбутньому. Що цікаво, податківців під час перевірки чомусь не зацікавили неподалік розташовані цехи, у яких підпільно розливається в пляшки контрабандний виноматеріал з Молдови, який потім розвозиться по українських супермаркетах.

Тим не менше, француз не злякався, і у відповідь став скаржитись на свавілля кому тільки можна. Про його історію дізналися французькі журналісти, які спитали в прем'єр-міністра Гройсмана, чому іноземний винороб потерпає від терору. У відповідь глава уряду пообіцяв, що візьме справу під особистий контроль і надалі ані Лакарен, ані інші іноземні інвестори можуть не переживати і спокійно працювати.

Ну, ви, напевне, здогадалися, що після цієї заяви прем'єр-міністра нічого не змінилося і у французького винороба знову почалися проблеми. Його виноградники намагалися викорчувати невідомі, а потім подвір'я ферми обстріляли з рушниці. На щастя, обійшлося без людських жертв, було поранено лише собаку винороба. Після такого француз міг би вже здатися. Але він знову не опустив руки, продовжив свою справу і став просити припинити свавілля на найвищих щаблях української влади.



Ні президент, ні прем'єр не захотіли протистояти бандитам Одещини

Два місяці тому на бізнес-форумі в Києві Кристіан Лакарен зміг пробитися до президента Порошенка, коротко розповів йому свою історію та вручив свою візитну картку. У відповідь глава держави пообіцяв розібратися з проблемою француза. Але, напевне, загубив Петро Порошенко візитівку винороба Лакарена. Бо днями невідомі підпалили виноградники француза, прозоро натякаючи, що тому вже час забиратися із земель, які так стали до вподоби місцевим чиновникам та забудовникам.

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Примітно, що місцева поліція особливої проблеми в цій історії не побачила, і звично склавши за фактом підпалу протокол, поїхала геть. Навіть не намагаючись встановити зловмисників або захистити винороба. Втім, навіть попри це, Лакарен не планує здаватися і цього разу. Адже вірить, що лише не опускаючи руки і не втрачаючи впертість можна змінити Україну на краще.