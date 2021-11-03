Несколько десятков людей без масок: как депутаты Одесского горсовета придерживались карантина

Многие депутаты Одесского городского совета пришли на заседание без масок. К концу собрания количество людей без индивидуальной защиты увеличилось вдвое.

Красную зону карантина в Одессе ввели еще 18 октября. Учитывая это, на заседании депутаты могли присутствовать только в маске. Однако многие люди не соблюдают это правило. В частности, это подтвердилось на заседании 3 октября.

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Депутатов без масок становилось все больше

В сети публикуют фото, где видно значительное количество депутатов без масок. На начала заседания таких насчитали 16.



16 депутатов без масок / Фото "Одесского Курьера"

Позже во время заседания депутаты начали снимать маски. Поэтому уже через 50 минут собрания без средства индивидуальной защиты осталось 30 человек.



Через час 30 депутатов были без масок / Фото "Одесского Курьера"

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