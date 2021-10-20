Несколько подростков жестко избили мужчину в центре Днепра: налетели и начали бить

На улице Европейской в Днепре 4 парней набросились и избили мужчину. Впоследствии туда прибыли правоохранители, которые их сразу задержали.

После этого оказалось, что 2двое из них были несовершеннолетними. К правоохранителям с заявлением об инциденте обратились примерно в 8 часов вечера.

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Похитили телефон и ушли

29-летний потерпевший сообщил патрульным, что его не только избили, но и ограбили. Мол, также перед побегом забрали телефон.

Он указал патрульным на компанию, которая была в этот момент на улице Глинки. Правоохранители сразу узнали, что подозреваемым 13, 14, 18 и 20 лет. Поэтому на место сразу вызвали не только следователей, но и родителей несовершеннолетних.

При поверхностном обыске у самого старшего парня изъяли похищенный телефон. Кроме этого, у них нашли дубинку, которой могли наносить удары. После задержания юношей повезли в отделение полиции.

Подростки, которых задержали, и их дубинка / Фото патрульной полиции Днепра