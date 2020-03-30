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      Несколько стран сняли с Украины ограничения на экспорт мяса птицы: список

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      Несколько стран сняли с Украины ограничения на экспорт мяса птицы / dpssmk.gov.ua

      Полностью сняли ограничения на экспорт мяса птицы из Украины Ирак и Сингапур, с сохранением зонирования – еще несколько стран. Ранее страны ввели их из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области в январе 2020 года.

      О том, что сразу несколько стран сняли ограничения на импорт курятины и продуктов птицеводства из Украины, информирует Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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      Что известно о снятии ограничений

      • по состоянию на 30 марта полностью их сняли Ирак и Сингапур;
      • признали зонирование 25 километров от места, где зафиксирована вспышка гриппа птицы – Объединенные Арабские Эмираты;
      • а зонирование, примененное компетентным органом Украины, то есть 10 километров – ЕС, Израиль, Молдова;
      • признали регионализацию, то есть ограничения на территорию области – Азербайджан, Армения, Австралия, Казахстан, Саудовская Аравия, Кувейт.

      Что известно о вспышке птичьего гриппа

      • На частном предприятии "Хутор" (село Бугаков Немировского района Винницкой области) 18 января 2020 года зафиксировали гибель птицы. При исследовании проб биоматериала установили диагноз – грипп.
      • Уже 22 января ЕС временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов. Аналогичный запрет ввели еще более 10 стран, в частности Япония, Южная Корея, Азербайджан, Армения, Молдова и другие.
      • Однако 7 марта вступило в силу решение Еврокомиссии о внесении Украины в список стран, к которым применяют принципы зонирования. Таким образом, с этой даты экспорт курятины в страны ЕС возобновили.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины ОАЭ Сингапур Ирак
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