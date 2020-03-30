Несколько стран сняли с Украины ограничения на экспорт мяса птицы: список
Полностью сняли ограничения на экспорт мяса птицы из Украины Ирак и Сингапур, с сохранением зонирования – еще несколько стран. Ранее страны ввели их из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области в январе 2020 года.
О том, что сразу несколько стран сняли ограничения на импорт курятины и продуктов птицеводства из Украины, информирует Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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Что известно о снятии ограничений
- по состоянию на 30 марта полностью их сняли Ирак и Сингапур;
- признали зонирование 25 километров от места, где зафиксирована вспышка гриппа птицы – Объединенные Арабские Эмираты;
- а зонирование, примененное компетентным органом Украины, то есть 10 километров – ЕС, Израиль, Молдова;
- признали регионализацию, то есть ограничения на территорию области – Азербайджан, Армения, Австралия, Казахстан, Саудовская Аравия, Кувейт.
Что известно о вспышке птичьего гриппа
- На частном предприятии "Хутор" (село Бугаков Немировского района Винницкой области) 18 января 2020 года зафиксировали гибель птицы. При исследовании проб биоматериала установили диагноз – грипп.
- Уже 22 января ЕС временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов. Аналогичный запрет ввели еще более 10 стран, в частности Япония, Южная Корея, Азербайджан, Армения, Молдова и другие.
- Однако 7 марта вступило в силу решение Еврокомиссии о внесении Украины в список стран, к которым применяют принципы зонирования. Таким образом, с этой даты экспорт курятины в страны ЕС возобновили.
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