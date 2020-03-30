Несколько стран сняли с Украины ограничения на экспорт мяса птицы: список

Полностью сняли ограничения на экспорт мяса птицы из Украины Ирак и Сингапур, с сохранением зонирования – еще несколько стран. Ранее страны ввели их из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области в январе 2020 года.

О том, что сразу несколько стран сняли ограничения на импорт курятины и продуктов птицеводства из Украины, информирует Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Что известно о снятии ограничений

по состоянию на 30 марта полностью их сняли Ирак и Сингапур;

признали зонирование 25 километров от места, где зафиксирована вспышка гриппа птицы – Объединенные Арабские Эмираты;

а зонирование, примененное компетентным органом Украины, то есть 10 километров – ЕС, Израиль, Молдова;

признали регионализацию, то есть ограничения на территорию области – Азербайджан, Армения, Австралия, Казахстан, Саудовская Аравия, Кувейт.

Что известно о вспышке птичьего гриппа