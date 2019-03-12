Несколько журналистов делают больше, чем тысячи правоохранителей, – Садовый о коррупции

Воровские схемы, мародерство в оборонном секторе, коррупция в СБУ и прокуратуре. По мнению лидера "Самопомичи", городского председателя Львова Андрея Садового, это только "маленькая вершина большого коррупционного айсберга, который есть в Украине".

Во время общения со СМИ в рамках рабочего визита в Херсон политик отметил, что не знает ни одного "бандита или жулика, который наказан за коррупцию в течение последних четырех лет".

"Как такое может быть, что небольшие коллективы журналистов-расследователей делают больше, чем десятки тысяч правоохранителей – людей, которые получают миллиарды из бюджета на раскрытие преступлений? Сколько это можно терпеть?", – говорит Садовый и добавляет, что "эту банду" в сегодняшних условиях можно сменить, придя на избирательные участки и проголосовав 31 марта.