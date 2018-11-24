Несли хлеб и колосья пшеницы: в Киеве почтили память жертв Голодомора – печальные фото

Колосья пшеницы и хлеб – то, что 85 лет назад могло бы спасти миллионы украинцев – в этот день, 24 ноября, их потомки несут к памятным знакам. Украина отмечает годовщину трагедии, в частности в Киеве люди приходили к Мемориалу памяти, чтобы почтить память погибших во время голодоморов 1932-33 годов.

Об этом рассказал корреспондент 24 каналу в прямом эфире.

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17 людей ежеминутно, почти 25 тысяч ежедневно – столько украинцев умирало на пике Голодомора. Он пришелся на весну 1933-го. А длился голод длиннющих 17 месяцев: с апреля 32-го по декабрь 33-го.



Киевляне почтили память жертв Голодомора

Возле Мемориала памяти жертв Голодомора президент Украины начал акцию "Зажги свечу" и объявил общенациональную минуту молчания. После этого Порошенко отметил, что во многих странах мира уже признают Голодомор геноцидом украинского народа.

Украина обязательно станет полноправным членом НАТО и ЕС. И не будет больше ни Голодомора, ни большого террора, ни русификации,

– ответил президент Украины.



Чествование памяти жертв Голодомора

Кроме этого, в честь жертв Голодомора пришли и делегаты из 50-ти стран, которые также присоединились к акции. Теперь официальная часть завершилась, но люди продолжают идти и нести цветы к Мемориалу памяти.

Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: