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      Несли хлеб и колосья пшеницы: в Киеве почтили память жертв Голодомора – печальные фото

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      Колосья пшеницы и хлеб – то, что 85 лет назад могло бы спасти миллионы украинцев – в этот день, 24 ноября, их потомки несут к памятным знакам. Украина отмечает годовщину трагедии, в частности в Киеве люди приходили к Мемориалу памяти, чтобы почтить память погибших во время голодоморов 1932-33 годов.

      Об этом рассказал корреспондент 24 каналу в прямом эфире.

      Читайте также: Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде

      17 людей ежеминутно, почти 25 тысяч ежедневно – столько украинцев умирало на пике Голодомора. Он пришелся на весну 1933-го. А длился голод длиннющих 17 месяцев: с апреля 32-го по декабрь 33-го.

      Кияни вшанували пам'ять жертв Голодомору
      Киевляне почтили память жертв Голодомора

      Возле Мемориала памяти жертв Голодомора президент Украины начал акцию "Зажги свечу" и объявил общенациональную минуту молчания. После этого Порошенко отметил, что во многих странах мира уже признают Голодомор геноцидом украинского народа.

      Украина обязательно станет полноправным членом НАТО и ЕС. И не будет больше ни Голодомора, ни большого террора, ни русификации,
      – ответил президент Украины.

      Вшанування пам'яті жертв Голодомору
      Чествование памяти жертв Голодомора

      Кроме этого, в честь жертв Голодомора пришли и делегаты из 50-ти стран, которые также присоединились к акции. Теперь официальная часть завершилась, но люди продолжают идти и нести цветы к Мемориалу памяти.

      Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

      Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

       

      Теги: Новости Украины История Голодомор Жертвы Новости Киева
      Источник: 24 канал
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