Неслыханная роскошь: как выглядит и сколько стоит номер в 7-звездочном отеле в Шанхае

Отель Wanda Reign на набережной Бунд в Китае относится к категории тех ультраэлитных отелей, которым для обозначения уровня роскоши 5 звезд совсем не достаточно.

Он стал первым семизвездочным отелем в Шанхае.

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Проект здания разрабатывали дизайнеры мировой славы из Foster+Partners and Heatherwick Studio. Сооружение соединило в себе элементы классической архитектуры с современными вставками из стали и стекла.

Однако гораздо больше внешнего вида роскошного отеля поражает то, что внутри.



Интерьер 7-звездочного отеля в Шанхае

Его строительство, которое длилось больше трех лет, стоило космические 516 миллионов долларов США и немалая сумма из этих денег пошла именно на декор и отделку интерьеров.



Строительство и отделка отеля обошлись в больше полумиллиарда долларов

К примеру, пол в лобби отеля между мраморными колоннами выложен ценным минералом жадеитом. Гости могут отдохнуть на антикварной мебели и полюбоваться стенами из мозаики и произведениями современных китайских художников.



Пол в лобби отеля Wanda Reign выложен жадеитом

В ресторане отеля работает шеф-повар со звездами Michelin. Постояльцы на выбор могут заказать обед во французском или японском ресторанах, или полакомиться блюдами традиционной китайской кухни.



Ресторан 7-звездочной гостиницы в Шанхае

Изысканным богатством наполнены и интерьеры всех 193 номеров. Цены в этом фешенебельном отеле начинаются от 230 долларов за ночь.



Номер в 7-звездочном отеле в Шанхае

Так, номер Делюкс на двоих на выходные в конце января 2019-го можно забронировать за примерно 6500 гривен.

Номер с умопомрачительным видом на набережную Вайтань (Бунд) обойдется в более чем 23 тысячи гривен за ночь (примерно 850 долларов США).