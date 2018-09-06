Неслыханный скандал: из университета Богомольца отчислили 1,5 тысячи студентов

Первый проректор Национального медицинского университета имени Богомольца в Киеве Ярослав Цехмистер приняло приказ, которым фактически лишил статуса студента почти 1,5 тысячи первокурсников и отменил контракты с преподавателями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Говорится о конфликте между сторонниками бывшего руководства университета и недавно назначенным министерством в. а. ректора Юрием Кучиним. Последнего суд 5 сентября уволил с этой должности. Этого в суде требовали сторонники бывшего ректора ВУЗА Екатерины Амосовой.

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Цехмистер издал приказ от 5 сентября, которым постановил отменить все доверенности, которые выдал Кучин. Кроме того, первый проректор распорядился разорвать все подписанные Кучиним договоры за период с 15 сентября (которое еще не наступило) по 5 сентября 2018 года.

Поскольку к этим соглашениям относятся соглашения со студентами-первокурсниками контрактной формы обучения и о заключении контрактов с преподавателями, фактически сторонники Екатерины Амосовой, освобожденной МЗ Украины с должности ректора в апреле 2018 года, почти лишили 1,5 тысячи молодых людей права на образование, а несколько десятков преподавателей – на предоставление этого образования,

– заявили в МИНЗДРАВЕ.

Там подчеркнули, что сторонники Амосовой такими приказами фактически срывают учебный процесс.

Добавим, что после фактического освобождения судом Кучина, первый проректор Цехмистер называет себя в. а. ректора университета

МИНЗДРАВ призвал студентов и преподавателей университета сохранять спокойствие, ведь правительство принимает необходимые меры.

Напомним, в конце марта 2018 года Министерство здравоохранения издало приказ освободить Екатерину Амосову с должности ректора Национального медуниверситета имени Богомольца.



Перед этим комиссия МИНЗДРАВА признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть с ней контракт. Еще раньше Амосову отстранили от должности, потому что университет не заключил договор с центром тестирования и сорвал экзамен "КРОК" – аналог ВНО для медиков.