Да что там тот карантин: молодежь в центре Киева вышла на массовые гуляния – видео
В центре Киева вечером 1 апреля состоялось массовое гуляние. На Контрактовую площадь вышла в основном молодежь – с песнями и танцами.
Источник:24 канал
И все это – несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса в Украине в целом, и в Киеве в частности. Видео гуляний опубликовал в фейсбуке пользователь Dmitry Raimov.
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В Киеве могут ввести комендантский час, но пока – молодежь гуляет
С танцами и песнями люди вышли на Контрактовую площадь в Киеве вечером на 1 апреля. О сложной ситуации с COVID-19 в столице Украины, так кажется, они забыли.
- И это при том, что киевская власть уже обсуждает возможность усиления карантинных ограничений – вплоть до введения комендантского часа.
Ситуацию ярко продемонстрировало видео, опубликованное в фейсбуке. В нем зафиксировано, как молодежь отдыхает, и при этом маски можно увидеть далеко не на всех, а о соблюдении социальной дистанции даже не идет речи.
Коронавирус в Киеве: какая ситуация по состоянию на 1 апреля
- За минувшие сутки (по состоянию на 1 апреля) в Киеве обнаружили 1150 новых случаев инфицирования коронавирусом.
- Городской голова Виталий Кличко предупредил: если ситуация ухудшится, власть введет дополнительные ограничения.
- В столице уже необходимо носить маски в местах общего пользования, не работают ТРЦ, ярмарки, запрещены массовые мероприятия, а заведениям общественного питания разрешено готовить только на вынос.
- С 5 апреля общественный транспорт Киева будет работать только по спецпропускам.
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