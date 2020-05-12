Несмотря на запрет Кабмина: Wizz Air начала продажу билетов из Харькова в Польшу

Международные пассажирские авиаперевозки ограничены с 17 марта из-за карантина, пока их не восстановили. Авиакомпания Wizz Air уже начала продажу билетов на 24 мая из Харькова в польский Вроцлав.

Коммерческий директор международного аэропорта "Харьков" Владислав Ильин пояснил, что Wizz Air уже продает билеты и ожидает, что правительство сможет решить этот вопрос до 24 мая, сообщает Укринформ.

Важно Когда возобновят полеты в Украине после карантина

Цены стартуют от 1889 гривен в одну сторону.



Цены на билеты из Харькова во Вроцлав / Скриншот с сайта Wizz Air

Ильин напомнил, что восстановление авиаперелетов возможно только после официального решения правительства.

Известно, что некоторые европейские авиаперевозчики уже в начале мая восстановили ряд направлений, например, из Вены и Будапешта,

– добавил он.

Коммерческий директор международного аэропорта "Харьков" считает, что количество маршрутов будет увеличиваться, а полное восстановление авиаперелетов следует ожидать в июне.

Заметим, что пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова отметила, что авиаперевозчики, которые обещают полеты из Украины уже в мае – июне, вводят украинских клиентов в заблуждение.

Обратите внимание! Восстановление полетов должен одобрить Кабинет Министров: именно это узаконит деятельность авиаперевозчиков и откроет авиапространство. Сейчас авиапространство открыто только для тех людей, которые хотят эвакуироваться из-за рубежа из-за коронавируса.

Какие компании еще объявили о продаже билетов?

10 мая об этом заявили Wizz Аir, Czech Airlines и Lufthansa. Полеты якобы должны восстановить в конце мая – начале июня. Уже можно забронировать билеты на рейсы Wizz Аir из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова, начиная с 23 мая.



Авиакомпания Ryanair тоже готовится к восстановлению полетов по Европе и в Украине с 1 июля.



В правительстве Украины пока нет никаких решений о восстановлении авиаперелетов, поэтому путешествовать с помощью самолетов сейчас невозможно.