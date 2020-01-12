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      Несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе: Австрия хочет диалога с Россией

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      Александр Шалленберг / kurier.at

      Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Вена выступает за диалог с Россией, несмотря на незаконную аннексию Крыма и войну на Востоке Украины.

      По его словам, устойчивый мир в Европе будет только с Россией, а не против России. Об этом дипломат заявил в интервью австрийской газете Die Presse.

      Интересно: Новый формат переговоров относительно Крыма: как могут отреагировать Франция и Германи

      По мнению австрийского министра, Россия является "важным партнером в Европе".

      При этом журналист указал на то, что Россия, возможно, стоит за масштабной атакой на ІТ-систему МИД Австрии, на что Шалленберг заявил, что это пока только "медийное предположение". Он добавил, что когда будет точно установлено происхождение атаки, Австрия "отреагирует должным образом".

      Отметим, что в коалиционной программе нового правительства Австрии указано, что правительство поддерживает продолжение санкций Евросоюза против России и нацелено на экономическое и политическое сближение Украины с Европой. В то же время в документе указывается на то, что в случае достижения прогресса в реализации Минских договоренностей следует рассмотреть возможность постепенного снятия санкций с РФ.

      К слову, 19 декабря 2019 года Европейский Союз официально объявил о продлении санкций против России до июня 2020 года.

      О каких санкциях идет речь?
      Европейский союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продлевает санкции против РФ за агрессию против Украины.

      Экономические санкции:

      ► Ограничивают доступ определенных российских банков и компаний к рынкам капитала в ЕС;
      ► Налагают запрет на экспорт и импорт в торговле оружием;
      ► Устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России;
      ► Ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиске ее залежей.

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      12 января
      877
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Аннексия Крыма Санкции Австрия
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