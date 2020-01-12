Несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе: Австрия хочет диалога с Россией

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Вена выступает за диалог с Россией, несмотря на незаконную аннексию Крыма и войну на Востоке Украины.

По его словам, устойчивый мир в Европе будет только с Россией, а не против России. Об этом дипломат заявил в интервью австрийской газете Die Presse.

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По мнению австрийского министра, Россия является "важным партнером в Европе".

При этом журналист указал на то, что Россия, возможно, стоит за масштабной атакой на ІТ-систему МИД Австрии, на что Шалленберг заявил, что это пока только "медийное предположение". Он добавил, что когда будет точно установлено происхождение атаки, Австрия "отреагирует должным образом".

Отметим, что в коалиционной программе нового правительства Австрии указано, что правительство поддерживает продолжение санкций Евросоюза против России и нацелено на экономическое и политическое сближение Украины с Европой. В то же время в документе указывается на то, что в случае достижения прогресса в реализации Минских договоренностей следует рассмотреть возможность постепенного снятия санкций с РФ.

К слову, 19 декабря 2019 года Европейский Союз официально объявил о продлении санкций против России до июня 2020 года.

О каких санкциях идет речь?

Европейский союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продлевает санкции против РФ за агрессию против Украины.



Экономические санкции:



► Ограничивают доступ определенных российских банков и компаний к рынкам капитала в ЕС;

► Налагают запрет на экспорт и импорт в торговле оружием;

► Устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России;

► Ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиске ее залежей.