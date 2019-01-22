Несмотря на безумное сопротивление КГБ: воспоминания о "цепи единения" в 1990 году

22 января украинцы отмечают 100 лет со дня провозглашения Акта Злуки – объединения Западно-украинской и украинской народных республик. А в 1990 году, в знак уважения к историческому событию, миллионы людей образовали живую цепь.

21 января 1990 года почти 3 миллиона украинцев взялись за руки и образовали живую цепь между Львовом и Киевом.

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Акцию посвятили годовщине провозглашения Акта Воссоединения, который состоялся в январе 1919 года. Тогда осуществилась вековечная мечта: слились воедино восточные и западные украинские земли.

Акция состоялась, несмотря на яростное сопротивление органов КГБ, которые прилагали значительные усилия, чтобы эта дата не была отмечена. Однако акция состоялась, "цепь единения" стала предтечей распада Советского Союза и провозглашения независимого Украинского государства,

– сказал историк, специалист Института национальной памяти Ярослав Файзулин.

Львовянин Игорь Шостак – участник и соорганизатор акции единения 1990 года.



Игор Шостак, который был соорганизатором акции

Каждый брал машину, которую имел, садились по трое, по четверо, по пятеро, сколько могли выезжали. Были скептические опасения, сумеем ли мы все организовать. Как оказалось, сумели. Эмоции были суперпозитивные, но не только от цепи, а потому что Украина движется вперед, есть перспективы чего-то достичь,

- вспомнил участник "цепи единения" 1990 года Игорь Шостак.

Вместе с единомышленниками готовили антисоветские плакаты, шили желто-голубые флаги. Революция Достоинства показала, что украинцы не потеряли способности объединяться и сейчас.

В эти дни соединяются не только жители Востока и Запада Украины. Объединяются украинцы Канады, Польши, Франции и других государств, потому что Украина - едина.