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      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Несмотря на карантин дороги в Украине будут строить

      - Читати новину українською

      Работы по строительству и ремонту дорог в Украине не отменяют. Несмотря на введение карантина из-за коронавируса, Укравтодор работает в штатном режиме.

      Дорожные работы, которые начали еще в конце февраля, не будут отменять из-за введения ограничительных мер. Об этом сообщили в фейсбуке Укравтодора.

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      Мы хотим подчеркнуть, что замедление сезона дорожных работ пока не предвидится. Все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме,
      – говорится в сообщении.

      В Укравтодоре добавили, что наличие карантина играет на пользу дорожникам – ведь уменьшается движение на дорогах.

      Подрядчикам, которые ремонтируют дороги, рекомендуют объяснять работникам, как уберечься от коронавируса, и проводить мониторинг состояния их самочувствия. Кроме этого рабочих, участвующих в строительстве и ремонте дорог, должны обеспечить средствами дезинфекции.

      В Государственном агентстве автомобильных дорог также добавили, что часть своих работников, которые непосредственно не вовлечены в ремонт, планируют перевести на работу из дома.

       

      ремонт доріг перелік будівництво доріг 2020 в Україні список доріг
      Перечень дорог Украины, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году / Инфографика 24 канала

      Основное о карантине в Украине

      • В Украине по всей территории объявили карантин на три недели – с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • 16 марта Украина закрыла границу для иностранцев, а с 17 марта прекратила авиасообщение.
      • Временно останавливают железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.
      • С 17 марта не будет работать метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • Сейчас в Украине зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом.

      Коронавірус обмеження
      Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

       

      В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро: что известно
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Дороги Укравтодор
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