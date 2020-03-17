Несмотря на карантин дороги в Украине будут строить

Работы по строительству и ремонту дорог в Украине не отменяют. Несмотря на введение карантина из-за коронавируса, Укравтодор работает в штатном режиме.

Дорожные работы, которые начали еще в конце февраля, не будут отменять из-за введения ограничительных мер. Об этом сообщили в фейсбуке Укравтодора.

Читайте также Кто и как будет следить за транспортом на время карантина

Мы хотим подчеркнуть, что замедление сезона дорожных работ пока не предвидится. Все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме,

– говорится в сообщении.

В Укравтодоре добавили, что наличие карантина играет на пользу дорожникам – ведь уменьшается движение на дорогах.

Подрядчикам, которые ремонтируют дороги, рекомендуют объяснять работникам, как уберечься от коронавируса, и проводить мониторинг состояния их самочувствия. Кроме этого рабочих, участвующих в строительстве и ремонте дорог, должны обеспечить средствами дезинфекции.

В Государственном агентстве автомобильных дорог также добавили, что часть своих работников, которые непосредственно не вовлечены в ремонт, планируют перевести на работу из дома.



Перечень дорог Украины, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году / Инфографика 24 канала

Основное о карантине в Украине

В Украине по всей территории объявили карантин на три недели – с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

– с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей. Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

16 марта Украина закрыла границу для иностранцев, а с 17 марта прекратила авиасообщение .

для иностранцев, а с 17 марта . Временно останавливают железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки .

. С 17 марта не будет работать метро в Киеве, Харькове и Днепре.

в Киеве, Харькове и Днепре. Сейчас в Украине зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом.



Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала