Несмотря на карантин в Калифорнии устроили масштабную вечеринку: на ней произошла стрельба

Несмотря на запрет массовых собраний в США и строгий карантин в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния, неизвестные устроили масштабную вечеринку. На ней произошла стрельба, в результате которой ранения получили 6 человек.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Об этом сообщает CNN.

Между тем Коронавирус в США: Трамп ввел режим катастрофы во всех штатах впервые в истории страны

В полицию позвонили в полночь случайные очевидцы инцидента. Они заявили, что слышали звуки выстрелов из дома в Бейкерсфилде. Правоохранители немедленно выехали туда.

На месте происшествия они нашли 6 пострадавших. Среди них был несовершеннолетний. Кроме того, следователи узнали, что незадолго до стрельбы в доме была масштабная вечеринка.

Всех пострадавших во время стрельбы правоохранители доставили в местную больницу.

Известно, что подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле белого цвета. Сейчас никого не задержали.

Бейкерсфилд на карте:

Обратите внимание! Калифорния – один из более 40 штатов, где людям рекомендуют оставаться дома и не контактировать с другими гражданами.

Строгие карантинные меры введены для более 97% населения США. Лишь некоторые штаты не выпускали официальных приказов об обязательном пребывании дома. Это, в частности – Арканзас, Айова, Северная Дакота, Небраска, Южная Дакота и Вайоминг.

Какова ситуация с коронавирусом в США?

Худшая в мире. Там COVID-19 уже заболели более полумиллиона жителей. Смертность тоже очень высока – 20 608 летальных случаев. Худшая ситуация в самом большом американском городе – Нью-Йорке. Там на улицах даже появились мобильные морги: последний раз их видели после теракта 11 сентября 2001 года.



В Калифорнии известно о как минимум 22 409 случаях инфицирования коронавирусом, от осложнений, вызванных инфекцией, там уже умерли 633 человека.