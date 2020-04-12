Несмотря на карантин в Калифорнии устроили масштабную вечеринку: на ней произошла стрельба
Несмотря на запрет массовых собраний в США и строгий карантин в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния, неизвестные устроили масштабную вечеринку. На ней произошла стрельба, в результате которой ранения получили 6 человек.
Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Об этом сообщает CNN.
Между тем Коронавирус в США: Трамп ввел режим катастрофы во всех штатах впервые в истории страны
В полицию позвонили в полночь случайные очевидцы инцидента. Они заявили, что слышали звуки выстрелов из дома в Бейкерсфилде. Правоохранители немедленно выехали туда.
На месте происшествия они нашли 6 пострадавших. Среди них был несовершеннолетний. Кроме того, следователи узнали, что незадолго до стрельбы в доме была масштабная вечеринка.
Всех пострадавших во время стрельбы правоохранители доставили в местную больницу.
Известно, что подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле белого цвета. Сейчас никого не задержали.
Бейкерсфилд на карте:
Обратите внимание! Калифорния – один из более 40 штатов, где людям рекомендуют оставаться дома и не контактировать с другими гражданами.
Строгие карантинные меры введены для более 97% населения США. Лишь некоторые штаты не выпускали официальных приказов об обязательном пребывании дома. Это, в частности – Арканзас, Айова, Северная Дакота, Небраска, Южная Дакота и Вайоминг.
Какова ситуация с коронавирусом в США?
Худшая в мире. Там COVID-19 уже заболели более полумиллиона жителей. Смертность тоже очень высока – 20 608 летальных случаев. Худшая ситуация в самом большом американском городе – Нью-Йорке. Там на улицах даже появились мобильные морги: последний раз их видели после теракта 11 сентября 2001 года.
В Калифорнии известно о как минимум 22 409 случаях инфицирования коронавирусом, от осложнений, вызванных инфекцией, там уже умерли 633 человека.
Читайте также
-
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: где именносегодня , 10:52
-
Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину идут дождисегодня , 14:45
-
В Москве ввели пропускной режим из-за распространения COVID-19сегодня , 13:47
-
Они видели смерть: Папа Франциск сравнил коронавирус с временем, когда распяли Христа – видеосегодня , 13:17
-
Новости о коронавирусе 12 апреля: Вербное воскресенье в карантине, режим катастрофы в СШАсегодня , 15:00
-
Коронавирус в Испании: подтвердили 166 тысяч случаев заражениясегодня , 16:06