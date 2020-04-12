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      Несмотря на карантин в Калифорнии устроили масштабную вечеринку: на ней произошла стрельба

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      Запрещенная вечеринка и стрельба произошли в городе Бейкерсфилд / Bakersfieldnow.com

      Несмотря на запрет массовых собраний в США и строгий карантин в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния, неизвестные устроили масштабную вечеринку. На ней произошла стрельба, в результате которой ранения получили 6 человек.

      Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Об этом сообщает CNN.

      Между тем Коронавирус в США: Трамп ввел режим катастрофы во всех штатах впервые в истории страны

      В полицию позвонили в полночь случайные очевидцы инцидента. Они заявили, что слышали звуки выстрелов из дома в Бейкерсфилде. Правоохранители немедленно выехали туда.

      На месте происшествия они нашли 6 пострадавших. Среди них был несовершеннолетний. Кроме того, следователи узнали, что незадолго до стрельбы в доме была масштабная вечеринка.

      Всех пострадавших во время стрельбы правоохранители доставили в местную больницу.

      Известно, что подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле белого цвета. Сейчас никого не задержали.

      Бейкерсфилд на карте:

      Обратите внимание! Калифорния – один из более 40 штатов, где людям рекомендуют оставаться дома и не контактировать с другими гражданами.
      Строгие карантинные меры введены для более 97% населения США. Лишь некоторые штаты не выпускали официальных приказов об обязательном пребывании дома. Это, в частности – Арканзас, Айова, Северная Дакота, Небраска, Южная Дакота и Вайоминг.

      Какова ситуация с коронавирусом в США?
      Худшая в мире. Там COVID-19 уже заболели более полумиллиона жителей. Смертность тоже очень высока – 20 608 летальных случаев. Худшая ситуация в самом большом американском городе – Нью-Йорке. Там на улицах даже появились мобильные морги: последний раз их видели после теракта 11 сентября 2001 года.

      В Калифорнии известно о как минимум 22 409 случаях инфицирования коронавирусом, от осложнений, вызванных инфекцией, там уже умерли 633 человека.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Постраждалі Стрельба Новости США
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