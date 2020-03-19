Несмотря на карантин во Львове и Франковске сотни людей стоят в очереди в визовые центры

В Украине действует общенациональный карантин. Границы перекрыты, украинцев просят оставаться дома и избегать скоплений людей. Однако во Львове и Ивано-Франковске в очередях в визовые центры стоят сотни людей.

Фото и видео того, как украинцы придерживаются режима карантина, показывают в сети.

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Ситуация в Ивано-Франковске

В городе 19 марта сотни людей из всей области собрались под визовым центром, чтобы получить свои документы. В полиции заявляют, что к центру выехал экипаж, который общается с администрацией. Об этом пишет "Галка".

В визовом центре жителям области разослали сообщения. В них речь шла о готовности документов. Поэтому прикарпатцы и съехались.

Сейчас правоохранители решают, какая административная ответственность предусмотрена за такое скопление людей. В полиции уверяют, что вскоре толпы возле визового центра во Франковске уже не будет.

Отреагировал на нарушения и мэр города Руслан Марцинкив. "Люди не хотят расходиться без четкой информации от визового центра. Но сейчас всем должна поступить рассылка о том, что их регистрация отменена и их никто не примет", – отметил Марцинкив.



Ситуация возле визового центра в Ивано-Франковске / Фото Galka.if.ua

Ситуация во Львове

Похожая ситуация и возле визового центра во Львове. Там также сотни людей стоят в очереди. Соответствующее видео в фейсбуке опубликовал Владимир Пекарь.

Во Львове возле визового центра сотни людей: смотрите видео

Пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская в комментарии 24 каналу сказала, что на месте уже работают следователи. Рассматривается вопрос об открытии уголовного дела. Информацию о текущей ситуации возле визового центра в полиции обещают обнародовать вскоре.

Ситуацию во Львове прокомментировал и городской голова Андрей Садовый. Он отметил, что люди по-разному реагируют на призывы к дистанции и самоизоляции. Очереди у визового центра – пример равнодушия и безответственности.

Уже обратился в полицию области. Нужно либо навести там порядок, или временно закрыть визовый центр,

– отметил Садовый.

Мэр призвал больше никогда не повторять такое нарушение.

Основное о карантине в Украине

В стране объявили общенациональный карантин , он продлится минимум до 3 апреля.

, он продлится минимум до 3 апреля. Сейчас зафиксировали 16 случаев заболевания коронавирусом, два из них – летальные.

коронавирусом, два из них – летальные. Власть усилила ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа, автобусные и междугородние пассажирские перевозки. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС.

из-за угрозы распространения коронавируса. Закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа, автобусные и междугородние пассажирские перевозки. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС. Украинцам настойчиво рекомендуют оставаться дома и избегать скопления людей.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала