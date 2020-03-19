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      Несмотря на карантин во Львове и Франковске сотни людей стоят в очереди в визовые центры

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      В Украине действует общенациональный карантин. Границы перекрыты, украинцев просят оставаться дома и избегать скоплений людей. Однако во Львове и Ивано-Франковске в очередях в визовые центры стоят сотни людей.

      Фото и видео того, как украинцы придерживаются режима карантина, показывают в сети.

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      Ситуация в Ивано-Франковске

      В городе 19 марта сотни людей из всей области собрались под визовым центром, чтобы получить свои документы. В полиции заявляют, что к центру выехал экипаж, который общается с администрацией. Об этом пишет "Галка".

      В визовом центре жителям области разослали сообщения. В них речь шла о готовности документов. Поэтому прикарпатцы и съехались.

      Сейчас правоохранители решают, какая административная ответственность предусмотрена за такое скопление людей. В полиции уверяют, что вскоре толпы возле визового центра во Франковске уже не будет.

      Отреагировал на нарушения и мэр города Руслан Марцинкив. "Люди не хотят расходиться без четкой информации от визового центра. Но сейчас всем должна поступить рассылка о том, что их регистрация отменена и их никто не примет", – отметил Марцинкив.


      Ситуация возле визового центра в Ивано-Франковске / Фото Galka.if.ua

      Ситуация во Львове

      Похожая ситуация и возле визового центра во Львове. Там также сотни людей стоят в очереди. Соответствующее видео в фейсбуке опубликовал Владимир Пекарь.

      Во Львове возле визового центра сотни людей: смотрите видео

      Пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская в комментарии 24 каналу сказала, что на месте уже работают следователи. Рассматривается вопрос об открытии уголовного дела. Информацию о текущей ситуации возле визового центра в полиции обещают обнародовать вскоре.

      Ситуацию во Львове прокомментировал и городской голова Андрей Садовый. Он отметил, что люди по-разному реагируют на призывы к дистанции и самоизоляции. Очереди у визового центра – пример равнодушия и безответственности.

      Уже обратился в полицию области. Нужно либо навести там порядок, или временно закрыть визовый центр,
      – отметил Садовый.

      Мэр призвал больше никогда не повторять такое нарушение.

      Основное о карантине в Украине

      • В стране объявили общенациональный карантин, он продлится минимум до 3 апреля.
      • Сейчас зафиксировали 16 случаев заболевания коронавирусом, два из них – летальные.
      • Власть усилила ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа, автобусные и междугородние пассажирские перевозки. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС.
      • Украинцам настойчиво рекомендуют оставаться дома и избегать скопления людей.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Андрей Садовой Карантин в Украине 2020 Полиция Новости Ивано-Франковска Новости Львова
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