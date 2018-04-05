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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Несмотря на некоторые недоразумения с Украиной, мы остаемся стратегическими партнерами, – Польша

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Кшиштоф Щерский
Кшиштоф Щерский / Krzysztof Szczerski

Несмотря на некоторые недоразумения и напряженность в отношениях Киева и Варшавы, последние выражают поддержку Украине и все же остаются стратегическими партнерами.

Это отметил Кшиштоф Щерский, глава канцелярии польского президента Анджея Дуды, передает Лига.Новости со ссылкой на польское издание dziennik.pl.

Мужчина отмечает, что результатом недальнозоркости прошлого руководства Польши является то, что сейчас Польши нет в Нормандской четверке по вопросам Донбасса.

Для меня окончательной проверкой отсутствия эффективности той политики (коалиция партии "Гражданская платформа" и Польская крестьянская партия") стало отсутствие нас (Польши) в "нормандском формате" в Минске, где решалась судьба войны на Донбассе. Для нас тогда не было более важного момента в международной политике, ведь за нашими восточными границами была война ... Речь шла не о будущем еврозоны, а о проблемах национальной безопасности,
– сказал Кшиштоф Щерский.

Глава канцелярии согласился с мнением журналиста, что включения Польши в процессы урегулирования на Донбассе якобы "не хотели Германия, США, Украина и Россия".

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К слову, в декабре 2017 глава МИД Польши Витольд Ващиковски предложил другой вид переговоров относительно российско-украинской войны на Донбассе. По его мнению, более действенным был бы Женевский формат переговоров (ЕС, США, Украина и Россия). Также Витольд Ващиковски отметил, что Украина допустила ошибку, когда "делала ставку на сотрудничество с Германией и Францией".

Что такое Нормандский формат? Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по разрешению вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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