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      Несмотря на незавершенное следствие, лагерь "Виктория" хотят открыть уже летом

      12 Читати новину українською
      Пожар в лагере "Виктория"
      Пожар в лагере "Виктория" / dumskaya.net

      До лета – три месяца, и вскоре детские лагеря откроют двери для маленьких отдыхающих. Не исключение и печально известная одесская "Виктория", из-за пожара в которой в сентябре 2017 погибло трое маленьких отдыхающих.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка-расследователь Татьяна Мартынюк.

      Читайте также: Трагедия в одесском лагере "Виктория": эксперты назвали причину

      По ее словам, о намерениях запустить лагерь уже летом 2019 на днях обмолвилась директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

      То, что лагерь под арестом – не проблема. Из части корпусов обременение снято еще в декабре 2018 года, тогда это решение в суде удалось протащить благодаря военному положению и аргументации, якобы там будут селить резервистов. И вот теперь горсовет получил зеленый свет на открытие нового летнего сезона. Первые заезды планируют на июнь-июль. И все эти заявления одесских чиновников звучат на фоне судебных заседаний над экс-директором лагеря Петросом Саркисяном и незавершенного следствия о причинах трагедии,
      – отметила Мартынюк.

      Видео: директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич о лагере

      Что произошло в лагере "Виктория"?​
      В ночь с 15 на 16 сентября 2017 года в одном из деревянных корпусов лагеря "Виктория" произошел трагический пожар. В результате погибли три девочки из одесского хореографического коллектива "Адель" – София Мазур (8 лет), Анастасия Кулинич (9 лет) и Снежана Арпентий (12 лет).

      18 сентября 2017 года суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Однако человек, по распоряжению которого в домах выключили пожарную сигнализацию, свою вину отрицает и даже объявлял голодовку.

      Сейчас приговор вынесли только воспитательнице лагеря Натальи Цокур (Янчик), которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина свою вину признала и ей дали три года условно.

      К расследованию трагедии лагеря "Виктория" присоединилась Служба безопасности Украины. Речь идет о производстве по хищению государственных средств на реконструкцию лагеря. По этому производству, в частности, проходит сын директора лагеря – Саркис Саркисян. Местные СМИ сообщали, что во время реконструкции он построил отель из похожих домов.

      Видео полного видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 17 марта 2019 года:
      больше о шокирующих выводах экспертизы и почему лагерь "Виктория" не стоит было открывать

       

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