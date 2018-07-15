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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Несмотря на постоянные обстрелы: как Красногоровка празднует свой 123-й день рождения

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Очень часто линия боевых действий проходит прямо через населенный пункт. Через городок или поселок, в котором бурлит жизнь. Один из таких городов – Красногоровка. Несмотря на постоянные бои рядом, люди продолжают жить обычной жизнью.

"Относительно перемирия здесь туго, потому что здесь работают снайперы. По поводу снайперов, что сейчас отрабатывают всю линию, когда отрабатывали только эту СПшку. И там где это им более выгодно. Вот через этот край у нас была попытка захода групп ДРГ. Они отвлекли внимание и люди зашли. Ну, тогда хорошо сработал наш патруль и группа вышла. А сейчас начали полностью по всей линии", – рассказал военнослужащий ВСУ "Дагон".

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Дагон рассказывает о перемирии, которого нет. Враг несколько притих, но о полной тишине говорить не приходится. И пока артиллерия молчит, дышать бойцам все же проще.

"Я вообще готовлю кушать, у меня постоянно есть работа. На кухне готовлю ребятам. А так: кто в наряде, кто спит, кто просматривает телевизор, постирать. Укрепляемся понемногу", – отметил военнослужащий ВСУ "Паня".

Сегодня здесь, под Красногоровкой, бойцы вдвое более внимательны, чем всегда. Ведь город, который они защищают, 15 июля празднует свой 123-й день рождения.

красногорівка

Красногоровка празднует свой 123-й день рождения

Празднуют здесь ежегодно. Исключение сделали разве что в 2014 году, когда город был под оккупацией.

Из города никуда не уезжали и не собираемся выезжать. Я уже говорила – это наша земля, мы здесь родились, здесь будем доживать, со своей родной земли мы не собираемся бежать,
– отметила местная жительница Любовь Белоусова.

На празднике много военных. Они здесь не только дислоцируются и защищают местных. Постоянно решают бытовые вопросы.

Сейчас мы очень много делаем для больниц, в частности, Красногоровки, Марьинки, привозим им необходимые вещи. Для поддержания людей преклонного возраста, которые не двигаются. То есть, люди видят нашу работу, я считаю,
– сказал начальник группы гражданско-военного сотрудничества Сергей Панюта.

Военные постоянно помогают решать бытовые вопросы

Несколько лет такой кропотливой работы, и город понемногу приводят в порядок. Люди возвращаются домой, и Красногоровка вновь начинает жить мирной жизнью. Несмотря на близость к передовой.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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