Несмотря на снегопад – на дорогах Киева практически 100% коммунального транспорта, –Белоцерковец

Несмотря на непрерывные осадки, практически 100% коммунального транспорта вышло на маршруты в столице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Несмотря на непрерывные осадки, практически 100% коммунального транспорта вышло на маршруты в столице. 100% – троллейбусов, 100% – трамваев, 99% –автобусов (3 автобуса пока не вышли по техническим причинам, до 9:00 будет 100%)", – сообщил нардеп.

По словам Белоцерковца, в ночь с 28 февраля на 1 марта в столице выпало от 20 до 26 см осадков в зависимости от района, а к концу дня синоптики прогнозируют еще около 8 см. Также советник Кличко призвал киевлян не пользоваться собственным транспортом без крайней необходимости, учитывая сложные погодные условия. "Просьба ко всем киевлянам без лишней необходимости не пользоваться личным транспортом. Сам сегодня ехал на метро", – добавил он.

Вместе с тем, Белоцерковец объяснил, что пока идут интенсивные осадки, быстро убрать снег достаточно сложно, поэтому активные и эффективные работы по борьбе с непогодой, по технологии, начинаются после окончания снегопада.

"Так что осадки долгое время не заканчиваются, смело можно сказать, что эта неделя сложная для коммунальщиков! Пока продолжаются интенсивные осадки, быстро и эффективно убрать снег с дорог и тротуаров крайне сложно. По технологии, активная работа, а главное эффективная, начинается после окончания снегопада ", – отметил он.

К слову, за тем, где в городе работает снегоуборочная техника, можно наблюдать онлайн на сайте clean.kyivcity.gov.ua