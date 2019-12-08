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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Несмотря на траур: в центре Одессы играет музыка и готовятся к Новому году – фото, видео

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      В Одессе устанавливают новогоднюю елку / dumskaya.net

      В центре Одессы, кроме приспущенных флагов на фасадах, ничего не напоминает о национальном трауре по погибшим в пожаре в колледже.

      Уличные музыканты как обычно развлекают публику, а на Дерибасовской коммунальщики спешат устанавливать новогоднюю елку. Об этом сообщает местное издание "Думская".

      Обратите внимание: Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: похоронили первую жертву – фото


      В Одессе устанавливают новогоднюю елку / фото "Думской"

      Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: главное

      • Пожар произошел на улице Троицкой в ​​Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
      • Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
      • В результате пожара погибли десять человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.
      • Число пострадавших возросло до 32 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
      • Полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Также в ГСЧС высказали версию, что пожар мог возникнуть из-за неисправного удлинителя.
      • Из-за гибели людей при пожаре президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря Днем национального траура в Украине.
      Лунный календарь на декабрь 2019
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Пожар в Одессе на Троицкой
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