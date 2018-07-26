Несмотря на требования МВФ Кабмин отложил повышение цен на газ для населения

Кабинет Министров Украины продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 сентября 2018 года. И этим фактически продолжил продажу газа населению по сниженным ценам.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на документ, которым располагает редакция.

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Постановление вступит в действие с 1 августа и продлевает срок продажи газа населению по сниженным ценам до начала сентября 2018 года.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на данный момент продолжаются переговоры с Международным валютным фондом по приведению цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств еще на месяц.

Напомним, в Международном валютном фонде отвергли уже минимум 8 вариантов компромиссов относительно повышения цены на газ для населения, которые правительство Украины предложило фонду за последний год.

Для чего Украине нужен транш МВФ?

Чтобы выплатить внешние долги. За ближайшие два года Украина должна выплатить 10 миллиардов долларов. Без внешних кредитов безболезненно для населения это сделать невозможно. Времени на все не так много. Программа с МВФ истекает в марте следующего года, поэтому у правительства остается несколько месяцев, чтобы договориться с Международным валютным фондом. Кабмин ожидает, что пятый транш МВФ в размере 1,9 миллиардов долларов поступит осенью.