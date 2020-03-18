Несмотря на запрет в Украине переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок: фото

17 марта Киевская городская государственная администрация запретила пассажирам заходить в общественный транспорт без надетой медицинской маски. Также во всей Украине должно действовать постановление Кабмина относительно максимального количества в 10 человек в одном салоне.

Однако уже утром 18 марта люди начали переполнять трамваи и маршрутки, несмотря на ввод ограничения. В Киеве никто не контролирует, заходят ли люди в транспорт в медицинских масках, сообщает корреспондент 24 канала.

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Водители маршруток также нарушают постановление Кабмина и ездят без масок. Количество пассажиров в салоне никто пока не контролирует.

В Киеве люди без масок беспрепятственно ездят в маршрутках – смотрите видео 24 канала