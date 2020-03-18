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      Несмотря на запрет в Украине переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок: фото

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      17 марта Киевская городская государственная администрация запретила пассажирам заходить в общественный транспорт без надетой медицинской маски. Также во всей Украине должно действовать постановление Кабмина относительно максимального количества в 10 человек в одном салоне.

      Однако уже утром 18 марта люди начали переполнять трамваи и маршрутки, несмотря на ввод ограничения. В Киеве никто не контролирует, заходят ли люди в транспорт в медицинских масках, сообщает корреспондент 24 канала.

      Узнайте Как передвигаться в Киеве, если закрыли метро: перечень троллейбусов, маршруток и трамваев

      Водители маршруток также нарушают постановление Кабмина и ездят без масок. Количество пассажиров в салоне никто пока не контролирует.

      В Киеве люди без масок беспрепятственно ездят в маршрутках – смотрите видео 24 канала


      В этой киевской маршрутке 16 человек / Фото Ростислава Лабенского, 24 канал
      Переполненный трамвай в Харькове / Фото из телеграмм-канала Алексея Гончаренко

      В Одессе из-за введения нормы в 10 пассажиров в салоне 80% маршрутчиков не вышли на рейсы, сообщает издание Думская. Из-за этого горожане доверху заполняют троллейбусы и трамваи, несмотря на карантинные запреты.

      За соблюдением требований карантина должны следить специальные группы из полицейских и работников Госпродпотребслужбы. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что у полиции есть все рычаги влияния, чтобы наказывать нарушителей карантинного режима.

      Ограничения в транспорте во время карантина

      • С 18 марта в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро. Как минимум, оно будет закрытым до 3 апреля.
      • По постановлению Кабмина, в городские маршрутки троллейбусы должны пускать не более 10 человек. В трамваи – не более 20.
      • В КГГА заявили, что людей без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт.
      • Контролировать соблюдение этих карантинных ограничений должны спецгруппы из полицейских и работников Госпродпотребслужбы.
      • В Черновцах абсолютно остановили весь общественный транспорт.
      • С 17 марта прекращен железнодорожные и авиаперевозки по всей Украине.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Транспорт Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Киева КГГА
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