Несмотря на запрет въезда в США, йеменке дали визу, чтобы она "успела поцеловать больного сына"

Государственный департамент Соединенных Штатов предоставил визу гражданке Йемена Шаиме Свилех, чтобы она посетила своего смертельно больного двухлетнего сына в Калифорнии. Женщина уже прибыла в США.

Об этом сообщает CNN.

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Известно, что муж и сын Шаимы Свилех являются гражданами США, а женщина — гражданкой Йемена.

Три месяца назад муж Али Хасан увез сына на лечение в США из Египта, где жила семья. После того, как стало известно о смертельном диагнозе ребенка, Шаима попыталась получить визу, чтобы приехать в Калифорнию.

Муж и сын Шаимы Свилех являются гражданами США

Сначала женщине отказали во въезде, ссылаясь на действующий запрет на путешествия в США для граждан Йемена. Однако ее муж Али Хасан публично обратился к президенту США Дональду Трампу и представителям посольства, чтобы ускорить процесс получения визы.

Чтобы поцеловать сына до того, как он умрет,

– указано в письме Трампа.

Во вторник, 18 декабря, женщине разрешили приехать в США. К слову, Свилех дали визу I-130, которая позволяет близким граждан США въезжать в страну.



Матери разрешили приехать к больному ребенку в США//Фото: CNN

Кроме того, отец больного Абдаллы отметил, что жена "плакала от счастья", когда узнала о разрешении. Он добавил, что приезд жены позволит "с достоинством пройти траурный период".