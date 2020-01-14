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      БЛОГ Александр Баунов
      Журналист, публицист, главный редактор Carnegie.ru

      Несносное молчание Ирана: почему толька в Канаде оплакивают погибшим в катастрофе МАУ иранцев

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      Иранский контраст / Getty Images

      Только убийство генерала Сулеймани объединило Иран, как сбитый гражданский самолет его снова расколол. Из Ирана пишут, как именно.

      Командующий аэрокосмическими силами, впрочем, честно признался: "Узнал сразу, сразу сообщил наверх, но потом оказался "в карантине", мне запретили делиться информацией". И не ему одному. Всем иранскими средствам массовой информации ясно дали понять: только попробуйте распространить "западную ложь" про причастность иранского ПВО к падению самолета – и ответите по полной программе…

      Обратите внимание: Возможна ли в Иране революция из-за Украины: ответ эксперта

      Если бы не выступление премьер-министра Канады, не очевидность доказательств, не международное давление, правду могли бы так и не узнать. Но в итоге в Иране все же собрали срочное заседание Совета национальной безопасности, куда входят все высшие лица страны. Правда, вину возложили не напрямую на Корпус стражей, а на так называемый Комитет вооруженных сил Ирана.

      Многие пассажиры того рейса, по сути, разрывались между двумя странами: им тяжело жить и в Иране, и без Ирана. Они для режима в Тегеране не такие же свои, как убитый генерал. "Не нашим" в Иране не полагаются пышные похороны. Канада оплакивает своих иранцев. Их лица повсюду: на телевидении и в интернете. В Иране семьям погибших пообещали компенсацию, но предупредили: не устраивайте траурных церемоний, мы все сделаем сами. Информацию о жертвах катастрофы с иранским гражданством можно найти лишь в соцсетях. Официальные СМИ о них не упоминают. Траур по близким – еще одна важная часть иранской культуры. В нормальной ситуации в эти дни города Ирана были бы увешаны темными лентами с надписями, а похоронные процессии не прекращались бы. И именно этот контраст заставляет иранцев протестовать: власти неделями плачут об одном "нашем", но демонстративно молчат о десятках "не наших".

      Иранцы способны переносить нищету, вражду со всем миром, постоянную угрозу войны. Но несправедливость разжигает в их сердцах такую злобу, с которой уже не могут справиться традиция и религиозность

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      Автор: Александр Баунов
      Теги: Новости политики Публикации Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Канада
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