Несовершеннолетние девушки избили бездомного в Киеве
Девушки-подростки избили бездомного мужчину на Троещине. Правоохранители открыли уголовное производство.
Инцидент произошел в Киеве на улице Закревского. Правоохранители опросили свидетелей и потерпевшего, который от написания заявления отказался. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Также опросили несовершеннолетних-подозреваемых, на которых указали очевидцы.
Информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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