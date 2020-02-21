Несовершеннолетние девушки избили бездомного в Киеве

Девушки-подростки избили бездомного мужчину на Троещине. Правоохранители открыли уголовное производство.

Инцидент произошел в Киеве на улице Закревского. Правоохранители опросили свидетелей и потерпевшего, который от написания заявления отказался. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Также опросили несовершеннолетних-подозреваемых, на которых указали очевидцы.

Информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.