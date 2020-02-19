Несовершеннолетняя одесситка заявила, что ее изнасиловал полицейский

В Одессе 17-летняя девушка обвиняет в изнасиловании сотрудника полиции Одессы.

В Киевском районе Одессы 16 февраля пропала несовершеннолетняя. Об этом сообщает "Думская".

Правоохранители оперативно разыскали девушку и доставили домой. 17-летняя рассказала своей учительнице, что перед тем, как ее вернули родителям, оперативник Таировского отделения отвез к себе домой и изнасиловал ее.

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Полиция уже открыла уголовное производство. Сейчас правоохранители проводят служебную проверку. Полицейского отстранили от исполнения обязанностей. По результатам проверки руководство примет решение о дальнейшем пребывании работника в рядах полиции. Правовую оценку инцидента предоставит ГБР.

Какое наказание грозит за изнасилование несовершеннолетних?По части 3 статьи 152 – "изнасилование", предусмотрено лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.