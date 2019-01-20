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      Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж каналу 24

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – що лякає так званого "главу ДНР" Пушиліна, що зупиняє священників Московського патріархату переходити до ПЦУ та про теракт під фальшивим прапором.

      1. Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина



      20 августа 2014 года на фронте шли тяжелые бои, гибли наши воины, защищая страну... А в это время банда сотрудников МВД и прокуратуры вломилась под видом обыска в ювелирный магазин "Графф" в Киеве, и ограбили его, украв деньги и драгоценности прямо под телекамерами.

      Читайте больше материалов автора.

      2. Чому священики Московського патріархату не поспішають переходити до ПЦУ?



      5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх підписав Томос про автокефалію для Православної церкви в Україні. Але цей історичний для України документ зовсім не тішить Росію.

      Більше матеріалів за тегом ПЦУ.

      4. Мешканець "ДНР" про життя в "республіці": тут такий п***ць, що уявити неможливо!



      Днями мав печальний досвід спілкування із добрим знайомим, який у 2014 році у наслідок сімейних обставин залишився у "ДНР", а потім втратив остаточну можливість виїхати через тотальний брак коштів.

      Всі статті автора.

      4. Теракт в Україні на замовлення



      Співробітник депутата Бундестага від партії AfD ("Альтернатива для Німеччини") замовив теракт в Україні. В цьому його звинувачує знайомий, який постав перед судом в польському Кракові. Ексклюзивне дослідження.

      Більше статей автора тут.

      5. Пушилін втрачає розум через паніку та погрозу закінчити як Захарченко



      Ватажок терористичного осередка "ДНР" виявився зовсім не відмороженим адептом "русского мира", а всього лише махінатором-кон'юнктурщиком. Через це він не може діяти тверезо, що постійно викликає незадоволення його кураторів.

      Читайте: Блог про життя в Луганську

      Читайте також: Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК
      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости Украины УПЦ МП Новости политики Теракт Православная церковь Украины Ограбления Публикации Убийство Захарченко
      Источник: 24 Канал
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