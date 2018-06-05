Несравненная Марго Робби: появились новые фото с кампейна Chanel

Австралийская киноактриса Марго Робби в марте официально стала амбассадором бренда Chanel. А около месяца назад звезда приняла участие в кампейне линейки Coco Neige для зимних видов спорта.

В начале мая появилось первое фото, где Марго Робби позирует в зимнем образе перед фотокамерой Карла Лагерфельда. Теперь представители Chanel опубликовали новые кадры, на которых 27-летняя звезда "Отряда самоубийц" и "Я, Тоня" примерила шапку-ушанку, дутые куртки и жилетки, дубленки, свитшоты и горнолыжные штаны. Снимал актрису креативный директор марки Карл Лагерфельд.

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"Эта съемка стала одной из самых запоминающихся в моей карьере. Энергетика и атмсосфера на съемочной площадке были потрясающими и очень креативными. Мне очень понравилось отношение Карла к работе. Он сразу сказал мне, чтобы я не относилась к себе слишком серьезно и просто расслабилась", – прокомментировала участие в рекламной кампании Робби для Harper's Bazaar.

Марго Робби для Chanel Coco Neige

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Как известно, новая коллекция, которая посвящена активному отдыху и зимним видам спорта, поступит в продажу в июле этого года.