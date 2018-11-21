Нестандартные советы для улучшения работы мозга

"Биохакеры" - люди, увлекающиеся инновациями в молекулярной биологии. Они пытаются усовершенствовать процессы организма, хотят взломать "код жизни" и сделать его доступным для других людей, чтобы те смогли сами настраивать свое тело. Предлагаем Вашему вниманию несколько советов для прокачки мозга, применение которых не отнимет много времени и сил, но может ощутимо изменить жизнь к лучшему.

Пейте кофе без молока

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У большинства день начинается с чашки кофе. И кто-то предпочитает пить ее с молоком. Однако этот продукт почти нейтрализует пользу кофе для мозга. Молоко связывает полезные полифенолы (антиоксиданты), содержащиеся в напитке, и организму тяжелее их обработать. Следовательно, молочный белок не только ухудшает работу митохондрий (это своеобразная энергетическая станция клетки), но и мешает им поглощать полезные для восстановления вещества, пишет AdMe.

Не забывайте о естественном освещении

Мы проводим большую часть дня в помещениях с искусственным освещением. Однако нашему организму жизненно необходим другой свет. Без настоящего солнечного света в организме не будет вырабатываться витамин D, нарушится циркадный ритм, благодаря которому люди понимают, когда спать, а когда просыпаться. Из-за работы при неестественном или "мусорном" свете митохондрии испытывают стресс, выработка энергии сокращается, мозгу сложнее воспринимать информацию, поступающую через глаза, и... наша производительность падает.

Поэтому старайтесь побольше проводить времени на улице, Также утром можно минут на 10 включать лампу для загара с узким спектром ультрафиолета типа В и сидеть под ней.

Правильно голодайте

Голодание – палка с двумя концами. С одной стороны, по результатам, его можно сравнить с генеральной уборкой в мозге, вследствие чего выводятся различные клеточные отходы. С другой – из-за недостатка питательных веществ тот же мозг считает, что мы умираем, потому бьет тревогу. В результате вы становитесь раздражительным, нервным, злым, а иногда и печальным.

И все же есть несколько способов, как получить пользу из этого метода. Первый – краткосрочное голодание. А можно попробовать иначе – вместо завтрака выпить кофе с кокосовым маслом. Жиры дают энергию и отодвигают момент появления аппетита, а клетки организма будут думать, что вы голодаете.

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Не забывайте о кислороде

Митохондрии имеют большую потребность в кислороде для выработки энергии. К сожалению, в организме нет волшебной кнопки, увеличивающей подачу кислорода. Однако это можно сделать во время временного прекращения его поступления. Благодаря такой небольшой шоковой терапии останутся только сильные митохондрии, которые сумели это пережить. К тому же организм научится эффективно использовать кислород в обычной жизни. Однако, задерживая дыхание, не забывайте о безопасности: вам надо приучить организм постепенно, чтобы была польза, а не побить рекорд, нанеся при этом вред здоровью.

Польза от холодной воды

Холодовая терапия – известна уже давно. Исследование, проведенное на крысах, показало, что благодаря ей улучшается функция щитовидной железы и работа митохондрий. Изучение последствий уже непосредственно на людях показало, что холод помогает снижать вес, стимулирует выработку нейротрансмитера норадреналина, ослабляет боль.

Следовательно, попробуйте просто стоять по 30 секунд под самой холодной водой после каждого принятия душа. Для тех, кто не готов и к этому, есть еще один совет: погружать лицо в миску с ледяной водой и держите его там как можно дольше. Такие процедуры лучше делать ежедневно.

Выключайте телефоны

Без электронных устройств сложно представить жизнь современного человека в городах. Однако, кроме пользы и удобства, они все же имеют на нас и негативное влияние. Например, синий свет, излучаемый смартфонами и планшетами, нарушает ритмы сна, обманывая мозг и убеждая его, что спать рано.

Чтобы уменьшить вред для организма от электронных устройств, старайтесь использовать их только в случае необходимости. Поэтому перед сном старайтесь хотя бы переводить в режим полета смартфоны, откладывать их за несколько часов до того, как пойдете в постель, выключать на них Wi-Fi. В итоге это защитит вас от излишнего воздействия электромагнитного поля, звуков, света, а также вы лучше висинатиметесь, а значит, ваш мозг действительно отдохнет и сможет работать в несколько раз эффективнее следующий день.

Дикий мед – источник энергии

Ночью мозга также требуется энергия. Иногда ее недостаток может привести к тому, что вы неожиданно просыпаетесь. Или возникает желание съесть перед сном. Чтобы это не происходило, а уровень глюкозы оставался стабильным и в митохондрий были силы, попробуйте съедать перед сном по 1 чайной ложке дикого меда. Он лучше восполняет запас гликогена печени, который так необходим нашему мозгу ночью.

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