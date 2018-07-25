Нестандартный поцелуй россиянки Шараповой: пикантные фото с отдыха

Российская теннисистка Мария Шарапова проводит отпуск на вилле в итальянской деревне Позитано.

31-летняя теннисистка проводит время со своим бойфрендом Алексом Гилксом. В соцсетях распространились фото довольно пикантных моментов общения пары.

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Гилкс является бизнесменом и миллионером. Он является одним из основателей аукционного дома Paddle8.

Напомним, что 17 июля Шарапова объявила о том, что не сыграет на турнире WTA Premier в Сан-Хосе, сославшись на изменение графика.