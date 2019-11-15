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      Нет диктатуры, но есть красные линии, за которые нельзя выходить, – "слуга народа" о партии

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      Нет диктатуры, но есть красные линии, за которые нельзя выходить, – "слуга народа" о партии / Фото из открытых источников

      Многие эксперты считают, что в "Слуге народа" существует партийная диктатура, однако сами депутаты это опровергают и заявляют, что могут свободно выражать свою точку зрения.

      Об этом заявил депутат из "Слуги народа" Алексей Устенко в прямом эфире 24 канала.

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      "Партийной диктатуры нет, потому что если бы она была, то не было бы ни "Темного рыцаря", ни каких-то анонимных телеграмм-каналов, и никто бы не мог свободно высказывать свое мнение", – ответил нардеп.

      И подчеркнул, что это видно по голосованию, ведь во фракции не всегда 226 голосов, бывало и 180, и за это никто никого не наказывал.

      Но есть такие "красные линии", за которые нельзя переходить. Есть предвыборная программа, она была и те, кто шли под брендом "Слуги народа", они подписывались под этой программой,
      – заверил Устенко.

      Он также отметил, что инакомыслие не преследуется. "У каждого есть своя позиция, но есть четкие вопросы, за которые нужно голосовать. К примеру, рынок земли – нужен и за него нужно нажимать кнопку, потому что много времени этого не делали политики. И таких ситуаций много", – сказал депутат.

      Смотрите полный видеокомментарий депутата Алексея Устенко в эфире 24 канала

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа
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