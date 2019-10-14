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      Нет капитуляции: в Одессе протестовали под водой – яркие фото

      82 Читати новину українською
      Акция "Нет капитуляции" под водой
      Акция "Нет капитуляции" под водой / "Думская"

      В Украине продолжаются акции протестов, участники которых выступают против введения в силу формулы Штайнмайера. Так, 14 октября протестовали не только в столице, но и в ряде других украинских городов. В частности, в Одессе отличились дайверы: они нырнули в море с табличкой, на которой писало "Нет капитуляции".

      Теперь табличка – новый экспонат подводного музея на дне Одесского залива. После акции протеста дайверы установили ее в этом уникальном месте, передает "Думская".

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      Кстати, на поверхности одесситы тоже протестовали. Они собрались на акцию возле памятника основателю Одессы герцогу Ришелье. Людей было около сотни.

      протест Одеса
      Акция протеста под водой в Одессе/ фото "Думская"

      протест
      Акция протеста под водой в Одессе/ фото "Думская"

      Интересно! Подводный музей расположен на глубине 6 метров между пляжем Ланжерон и портом. Там размещены множество бюстов, якорей, собранных со всей акватории, противодесантные ежи, старинные ядра и более современные гильзы орудий времен Второй мировой.

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      Наземная акция протеста в Одессе/ фото "Думская"


      "Нет капитуляции" в Одессе на суше/ фото "Думская"

      Почему люди протестуют против формулы Штайнмайера?

      • В 2016 году эту формулу предложил тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки". Он решил предложить такой вариант решения конфликта на Донбассе, поскольку тогда минские соглашения по урегулированию ситуации на Востоке Украины не выполнялись.
      • В формуле, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ.
      • Далее, если ОБСЕ признает такое волеизъявление свободным, Украина должна предоставить особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, то есть начнет действовать закон об особом статусе этого региона. Взамен Киев получает контроль над границей.
      • 1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о введении в действие формулы Штайнмайера и начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
      • После этого в ряде украинских городов стартовали акции протеста против таких действий власти, все они имеют название "Нет капитуляции!".
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Протесты Новости политики Война на Донбассе Формула Штайнмайера Чорное море Новости Одессы Разведение войск
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