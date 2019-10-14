Нет капитуляции: в Одессе протестовали под водой – яркие фото

В Украине продолжаются акции протестов, участники которых выступают против введения в силу формулы Штайнмайера. Так, 14 октября протестовали не только в столице, но и в ряде других украинских городов. В частности, в Одессе отличились дайверы: они нырнули в море с табличкой, на которой писало "Нет капитуляции".

Теперь табличка – новый экспонат подводного музея на дне Одесского залива. После акции протеста дайверы установили ее в этом уникальном месте, передает "Думская".

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Кстати, на поверхности одесситы тоже протестовали. Они собрались на акцию возле памятника основателю Одессы герцогу Ришелье. Людей было около сотни.



Акция протеста под водой в Одессе/ фото "Думская"



Акция протеста под водой в Одессе/ фото "Думская"

Интересно! Подводный музей расположен на глубине 6 метров между пляжем Ланжерон и портом. Там размещены множество бюстов, якорей, собранных со всей акватории, противодесантные ежи, старинные ядра и более современные гильзы орудий времен Второй мировой.



Наземная акция протеста в Одессе/ фото "Думская"



"Нет капитуляции" в Одессе на суше/ фото "Думская"

Почему люди протестуют против формулы Штайнмайера?