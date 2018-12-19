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      "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit

      Безумный мир 93 Читати новину українською

      В мировых СМИ очень часто можно увидеть такое мнение: выход Великобритании из Евросюза и избрание Дональда Трампа президентом США – следствие успешных идеологических диверсий, осуществленных Россией против Запада в рамках гибридной войны.

      Мировая гибридная война

      Я, если честно, в этом всегда сомневался. И не потому, что очень уж высого мнения о российском начальстве или шпионах. Скорее, наоборот: влияние на Запад изнутри мне кажется чересчур сложной для них задачей. Однако, в последне время вылезает так много свидетельств участия Москвы в поддержке Brexit и в помощи избранию Трампа, что начинаешь задумываться: а чем черт не шутит? Может быть, это и правда были тайные операции?

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      И вы знаете, если дело обстоит именно так, то в истории Запада не было провала хуже этих двух. Они просто эпические. Посудите сами. Победа Трампа привела к эрозии большинства устоявшихся политических инстититутов в США. Рейтинги доверия президенту, Конгрессу, Верховному суду, свободной прессе и спецслужбам – на рекордно низких показателях.

      Политическая система начинает сыпаться. Из-за разногласий Трампа с Конгрессом по бюджету сейчас очень выросла опасность остановки работы правительства. Причем не тех пары десятков министров, которые в Белом доме сидят, а вообще всей американской государственной машины. Это миллионы чиновников по всей стране. Это настоящее безумие.

      Экономика до последних месяцев росла, но сейчас ее ужасно шатает и лихорадит, в любой момент может начаться финансовый кризис. И даже обычно оптимистичное и улыбающееся американское общество сильно разделено внутри самого себя.

      Трамп
      Из-за разногласий Трампа с Конгрессом выросла опасность остановки работы правительства

      Сторонники и противники Трампа действительно очень не любят друг друга.

      Все это в комплексе, разумеется, не может не радовать Москву. На помощь Трампу россияне потратили ну, не знаю, сотню миллионов долларов. Ну, может быть, две – от силы. А получили худшего за историю США президента, внутренний раскол внутри этой страны и подрыв единства всего западного мира.

      Результат уже сейчас просто невероятный. И эта история не закончена. Впереди нас может ждать даже импичмент вместе с дестабилизацией и окончательным разрывом ткани единства американского общества на две части. Кремлевские вложения в Трампа более чем окупили себя.
      Примерно та же история с Brexit.

      Путін
      На помощь Трампу Путин потратил сотню миллионов долларов, или от силы две

      Россияне действительно поддерживали кампанию по выходу Великобритании из Евросоюза. На референдуме 2016 года сторонники этой идеи победили. И началось! Вся страна погрузилась в какую-то фантасмагорию, в жуткий и беспокойный роман Франца Кафки.

      Люди голосовали за Brexit, чтобы жить счастливее и богаче, но выход из ЕС по объективным причинам сделает их несчастными и бедными. Россияне заставили британцев поверить, что выстрелив себе в ногу, они начнут жить лучше. Но так не бывает. И никто не может это поменять.

      Brexit надо отменять, но для этого нет голосов в парламенте. О Brexit нужно договориться с Брюсселем, но для этого нет голосов в парламенте, Brexit можно провести жетско, без соглашения с ЕС. Но и для этого нет голосов в парламенте. Ни для чего нет голосов в парламенте! И в обществе нет согласия по всем этим вопросам. На Британию спустился густой и вязкий туман неопределенности и неспособности сделать хоть что-то. Это настоящий Кафка.

      Тереза Мей
      Лейбористы предложили проголосовать за вотум недоверия против Терезы Мэй

      Правящая Консервативная партия пыталась поменять своего лидера Терезу Мэй. Думаю, вы уже знаете, чем закончилась эта попытка: для этого нет голосов в парламентской фракции. Мэй осталась. Для голосования по Brexit тоже нет голосов в парламенте – его перенесли на январь. В этих условиях оппозиция, то есть лейбористы, предложили проголосовать за вотум недоверия против Мэй. При этом они выбрали двусмысленную формулировку, которая позволяла и не проводить голосование. Конечно же, правящая коалциия, отказалась его проводить. Видите, даже в абсолютно жуткой для страны ситуации у оппозиции нет голосов в парламенте, чтобы скинуть правительство.

      Если совсем уж просто: Лондон полностью парализован. Никто ничего не может сделать. Страна летит в направлении так называемого жесткого Brexit – то есть выхода из ЕС безо всяких договоренностей. Вы будете смеяться, но это будет означать введение визового режима между Великобританией и остальной Европой, появление таможни, пограничников и всего остального из этой серии. Даже самолетам из Европы будет сложно летать в Великобртанию без соглашения об открытом небе. 

      Это будет чудовищный удар по экономике Соедиенного королевства, по его компаниям, банкам и финансовым институтам. Там очень сильно подорожают импортные лекарства, еда, удобрения и много чего еще. Цены вырастут, зарплаты упадут. Северная Ирландия и Шотландия почти наверняка объявят о желании выйти из состава страны и начнут подготовку референдумов. Ну настоящая жуть начнется. Натуральный Постапокалипсис.

      Брекзит
      Из-за Brexit Лондон полностью парализован

      Теперь вопрос: как вы думаете, с каким чувством на все это смотрят в Москве? В 2016 году Кремль помог тем, кто выступал за Brexit . Я думаю, та операция обошлась еще дешевле, чем американская – все-таки Британия поменьше. Но вот последствия ее оказались не менее впечатляющими.
      Более того, вся эта история еще не закончена. Падение британской экономики и даже развал страны – это абсолютно реалистичные перспективы сейчас. С точки зрения Москвы, ради такого дела можно было и миллиард потратить! В реальности, я думаю, все обошлось намного дешевле.

      Отсюда вывод. Информационные операции путинского режима в самых разных странах мира не остановятся. Минимальные вложения в них способны дать колоссальный, долгоиграющий результат. Это – новая реальнсть гибридной войны. Теперь по цене десятка танков и самолетов можно подорвать единство любой страны, посеять в ней чувство страха и неопределенности. Для этого даже убивать никого не надо – если хорошо накрутить местных жителей, они сами сами похватаются за ножи и все сделают.

      И вы знаете, что интересно: богатые, самоуверенные страны, вроде США, Великобритании, Германии и Франции в этом смысле мне кажутся намного более уязвимыми, чем, например, Украина, которая прекрасно знает, чего нужно ждать от Москвы, и не верит ни единому слову оттуда. Впрочем, я абсолютно уверен, что гибридные операции сейчас идут и здесь – особенно перед выборами.

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      Поэтому, граждане, соблюдайте бдительность и помните: верить в наше время нельзя никому, порой даже – самому себе. А мне – можно!

      Приморские партизаны

      Режим Владимира Путина настолько активно участвует в гибридной войне за границей, что не замечает, насколько уязвим становится для нее же у себя дома. В последние дни в России произошло сразу несколько событий, показывающих и ее слабость.

      Рубль
      В начале года за доллар давали меньше 60 рублей, а сейчас уже почти 70

      Первое: курс рубля. Из-за усиления санкций и быстрого падения цен на нефть российская валюта падает. В начале года за доллар давали меньше 60 рублей, а сейчас уже почти 70. Причем в последние дни падение резко ускорилось. И если на Западе Кремль проводит хитрые гибридные операции против своих оппонентов, то дома действует значительно проще. 18 декабря Путин запретил уличные табло с курсами валют.

      Это пока не запрет самих долларов и евро. Валюту у россиян, думаю, отбирать будут попозже. Но сейчас их хотят приучить к тому, что обладание иностранными денежными знаками – это что-то неприличное. Более того, публично наблюдение за ростом курса валюты относительно рубля – это оскорбление лично Владимира Путина. Запретить!

      Еще забавнее ситуация в сфере контроля за интернетом. Пару дней назад в Госдуму поступил закон об отделении российского интернета от общемирового. Тут все понятно: власть просто сходит с ума от бесконтрольного распространения информации. Но есть в этой сфере и отдельная, особо неприятная для Кремля история – мессенджер Telegram и история с его блокировкой.

      Телеграм
      Власть просто сходит с ума от бесконтрольного распространения информации

      Если кто не помнит, российская власть как из огнемета уничтожала российский же интернет, пытаясь избавиться от Telegram. Но мессенджеру тогда было хоть бы хны, а вот сотни ни в чем не повинных российских сайтов были сломаны и прекратили работать. Включая, кстати, и сайт "Роскомнадзора", который в ходе войны с "Телегой" совершил цифровое харакири.

      Так вот: сейчас власти собираются потратить 20 миллиардов рублей на покупку оборудования для борьбы с неубиваемым мессенджером. Я почти уверен, что и тут у них ничего не выйдет. Хоть триллион потратят. Для успешного противостояния Telegram там нет ключевого элемента – мозгов.

      И тут мы подходим к самому важному. Почему россиянам запрещают думать о валюте? Почему им хотят обрезать интернет вообще и Telegram – в частности. А потому, что российская власть полностью утратила поддержку общества.

      Фальсификация выборов
      И все равно кандидат Владимира Путина проиграл

      В Приморском крае состоялся очередной, третий уже тур выборов местного губернатора. Напомню эту историю. Осенью местные жители проголосовали против сторонника Путина. Те выборы спешно отменили и назначили новые. Реального победителя, поддержанного оппозицией, отстранили от продолжения борьбы. Привезли из Москвы своего человека. Дали ему море денег, за него агитировали все местные и все центральные СМИ. В противники ему назначили каких-то совсем адских фриков, которые сами поддерживали Путина. Наблюдателям запретили работать на участках. В общем, абсолютно идеальные условия создали.

      И все равно кандидат Владимира Путина проиграл. Точнее, так: не смог победить в первом туре, что в нынешней России означает автоматическое поражение во втором. Такими вот партизанами оказались приморцы. Кстати, почти все они – этнические украинцы.

      Не хотели в Кремле этого делать, но в самый последний момент пришлось тупо рисовать фальшивые итоги выборов на огромном количестве участков. Как это выяснили? Да очень просто: нарисованная цифра за кандидата от власти везде была одинаковой – 70%. При том, что на нормальных участках она не первышала 47%. Просто сразу видно, где и как смухлевали.

      Конечно, итоги этого голосования никто уже не будет пересматривать, но тут стало очевидно: абсолютно любые усилия Владимира Путина и его команды даже в провинции не могут повысить популярность власти.

      Реально она сейчас на уровне 15%: пять – это упоротые ватники, настоящие фанаты, еще десять – это бюджетники, у которых нет выбора. Остальные люди все более скептически смотрят на Кремль и его маленького старенького лысого хозяина.

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      С падением экономики, курса рубля и запретом интернета система все быстрее будет терять устойчивость и цельность. Никакие гибридные меры тут не помогут. Да, Путин еще может что-то выиграть за границей, развести как котят наивных европейцев. Но удерживать власть внутри своей страны ему будет все тяжелее.

      Автор: Иван Яковина
      Теги: Видеоблоги Новости России Владимир Путин Новости США Российская пропаганда Безумный мир Украина – Россия Telegram Brexit Тереза Мэй Великобритания Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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