"Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit

В мировых СМИ очень часто можно увидеть такое мнение: выход Великобритании из Евросюза и избрание Дональда Трампа президентом США – следствие успешных идеологических диверсий, осуществленных Россией против Запада в рамках гибридной войны.

Мировая гибридная война

Я, если честно, в этом всегда сомневался. И не потому, что очень уж высого мнения о российском начальстве или шпионах. Скорее, наоборот: влияние на Запад изнутри мне кажется чересчур сложной для них задачей. Однако, в последне время вылезает так много свидетельств участия Москвы в поддержке Brexit и в помощи избранию Трампа, что начинаешь задумываться: а чем черт не шутит? Может быть, это и правда были тайные операции?

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И вы знаете, если дело обстоит именно так, то в истории Запада не было провала хуже этих двух. Они просто эпические. Посудите сами. Победа Трампа привела к эрозии большинства устоявшихся политических инстититутов в США. Рейтинги доверия президенту, Конгрессу, Верховному суду, свободной прессе и спецслужбам – на рекордно низких показателях.

Политическая система начинает сыпаться. Из-за разногласий Трампа с Конгрессом по бюджету сейчас очень выросла опасность остановки работы правительства. Причем не тех пары десятков министров, которые в Белом доме сидят, а вообще всей американской государственной машины. Это миллионы чиновников по всей стране. Это настоящее безумие.

Экономика до последних месяцев росла, но сейчас ее ужасно шатает и лихорадит, в любой момент может начаться финансовый кризис. И даже обычно оптимистичное и улыбающееся американское общество сильно разделено внутри самого себя.



Из-за разногласий Трампа с Конгрессом выросла опасность остановки работы правительства

Сторонники и противники Трампа действительно очень не любят друг друга.

Все это в комплексе, разумеется, не может не радовать Москву. На помощь Трампу россияне потратили ну, не знаю, сотню миллионов долларов. Ну, может быть, две – от силы. А получили худшего за историю США президента, внутренний раскол внутри этой страны и подрыв единства всего западного мира.

Результат уже сейчас просто невероятный. И эта история не закончена. Впереди нас может ждать даже импичмент вместе с дестабилизацией и окончательным разрывом ткани единства американского общества на две части. Кремлевские вложения в Трампа более чем окупили себя.

Примерно та же история с Brexit.



На помощь Трампу Путин потратил сотню миллионов долларов, или от силы две

Россияне действительно поддерживали кампанию по выходу Великобритании из Евросоюза. На референдуме 2016 года сторонники этой идеи победили. И началось! Вся страна погрузилась в какую-то фантасмагорию, в жуткий и беспокойный роман Франца Кафки.

Люди голосовали за Brexit, чтобы жить счастливее и богаче, но выход из ЕС по объективным причинам сделает их несчастными и бедными. Россияне заставили британцев поверить, что выстрелив себе в ногу, они начнут жить лучше. Но так не бывает. И никто не может это поменять.

Brexit надо отменять, но для этого нет голосов в парламенте. О Brexit нужно договориться с Брюсселем, но для этого нет голосов в парламенте, Brexit можно провести жетско, без соглашения с ЕС. Но и для этого нет голосов в парламенте. Ни для чего нет голосов в парламенте! И в обществе нет согласия по всем этим вопросам. На Британию спустился густой и вязкий туман неопределенности и неспособности сделать хоть что-то. Это настоящий Кафка.



Лейбористы предложили проголосовать за вотум недоверия против Терезы Мэй

Правящая Консервативная партия пыталась поменять своего лидера Терезу Мэй. Думаю, вы уже знаете, чем закончилась эта попытка: для этого нет голосов в парламентской фракции. Мэй осталась. Для голосования по Brexit тоже нет голосов в парламенте – его перенесли на январь. В этих условиях оппозиция, то есть лейбористы, предложили проголосовать за вотум недоверия против Мэй. При этом они выбрали двусмысленную формулировку, которая позволяла и не проводить голосование. Конечно же, правящая коалциия, отказалась его проводить. Видите, даже в абсолютно жуткой для страны ситуации у оппозиции нет голосов в парламенте, чтобы скинуть правительство.

Если совсем уж просто: Лондон полностью парализован. Никто ничего не может сделать. Страна летит в направлении так называемого жесткого Brexit – то есть выхода из ЕС безо всяких договоренностей. Вы будете смеяться, но это будет означать введение визового режима между Великобританией и остальной Европой, появление таможни, пограничников и всего остального из этой серии. Даже самолетам из Европы будет сложно летать в Великобртанию без соглашения об открытом небе.

Это будет чудовищный удар по экономике Соедиенного королевства, по его компаниям, банкам и финансовым институтам. Там очень сильно подорожают импортные лекарства, еда, удобрения и много чего еще. Цены вырастут, зарплаты упадут. Северная Ирландия и Шотландия почти наверняка объявят о желании выйти из состава страны и начнут подготовку референдумов. Ну настоящая жуть начнется. Натуральный Постапокалипсис.



Из-за Brexit Лондон полностью парализован

Теперь вопрос: как вы думаете, с каким чувством на все это смотрят в Москве? В 2016 году Кремль помог тем, кто выступал за Brexit . Я думаю, та операция обошлась еще дешевле, чем американская – все-таки Британия поменьше. Но вот последствия ее оказались не менее впечатляющими.

Более того, вся эта история еще не закончена. Падение британской экономики и даже развал страны – это абсолютно реалистичные перспективы сейчас. С точки зрения Москвы, ради такого дела можно было и миллиард потратить! В реальности, я думаю, все обошлось намного дешевле.

Отсюда вывод. Информационные операции путинского режима в самых разных странах мира не остановятся. Минимальные вложения в них способны дать колоссальный, долгоиграющий результат. Это – новая реальнсть гибридной войны. Теперь по цене десятка танков и самолетов можно подорвать единство любой страны, посеять в ней чувство страха и неопределенности. Для этого даже убивать никого не надо – если хорошо накрутить местных жителей, они сами сами похватаются за ножи и все сделают.

И вы знаете, что интересно: богатые, самоуверенные страны, вроде США, Великобритании, Германии и Франции в этом смысле мне кажутся намного более уязвимыми, чем, например, Украина, которая прекрасно знает, чего нужно ждать от Москвы, и не верит ни единому слову оттуда. Впрочем, я абсолютно уверен, что гибридные операции сейчас идут и здесь – особенно перед выборами.

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Поэтому, граждане, соблюдайте бдительность и помните: верить в наше время нельзя никому, порой даже – самому себе. А мне – можно!

Приморские партизаны

Режим Владимира Путина настолько активно участвует в гибридной войне за границей, что не замечает, насколько уязвим становится для нее же у себя дома. В последние дни в России произошло сразу несколько событий, показывающих и ее слабость.



В начале года за доллар давали меньше 60 рублей, а сейчас уже почти 70

Первое: курс рубля. Из-за усиления санкций и быстрого падения цен на нефть российская валюта падает. В начале года за доллар давали меньше 60 рублей, а сейчас уже почти 70. Причем в последние дни падение резко ускорилось. И если на Западе Кремль проводит хитрые гибридные операции против своих оппонентов, то дома действует значительно проще. 18 декабря Путин запретил уличные табло с курсами валют.

Это пока не запрет самих долларов и евро. Валюту у россиян, думаю, отбирать будут попозже. Но сейчас их хотят приучить к тому, что обладание иностранными денежными знаками – это что-то неприличное. Более того, публично наблюдение за ростом курса валюты относительно рубля – это оскорбление лично Владимира Путина. Запретить!

Еще забавнее ситуация в сфере контроля за интернетом. Пару дней назад в Госдуму поступил закон об отделении российского интернета от общемирового. Тут все понятно: власть просто сходит с ума от бесконтрольного распространения информации. Но есть в этой сфере и отдельная, особо неприятная для Кремля история – мессенджер Telegram и история с его блокировкой.



Власть просто сходит с ума от бесконтрольного распространения информации

Если кто не помнит, российская власть как из огнемета уничтожала российский же интернет, пытаясь избавиться от Telegram. Но мессенджеру тогда было хоть бы хны, а вот сотни ни в чем не повинных российских сайтов были сломаны и прекратили работать. Включая, кстати, и сайт "Роскомнадзора", который в ходе войны с "Телегой" совершил цифровое харакири.

Так вот: сейчас власти собираются потратить 20 миллиардов рублей на покупку оборудования для борьбы с неубиваемым мессенджером. Я почти уверен, что и тут у них ничего не выйдет. Хоть триллион потратят. Для успешного противостояния Telegram там нет ключевого элемента – мозгов.

И тут мы подходим к самому важному. Почему россиянам запрещают думать о валюте? Почему им хотят обрезать интернет вообще и Telegram – в частности. А потому, что российская власть полностью утратила поддержку общества.



И все равно кандидат Владимира Путина проиграл

В Приморском крае состоялся очередной, третий уже тур выборов местного губернатора. Напомню эту историю. Осенью местные жители проголосовали против сторонника Путина. Те выборы спешно отменили и назначили новые. Реального победителя, поддержанного оппозицией, отстранили от продолжения борьбы. Привезли из Москвы своего человека. Дали ему море денег, за него агитировали все местные и все центральные СМИ. В противники ему назначили каких-то совсем адских фриков, которые сами поддерживали Путина. Наблюдателям запретили работать на участках. В общем, абсолютно идеальные условия создали.

И все равно кандидат Владимира Путина проиграл. Точнее, так: не смог победить в первом туре, что в нынешней России означает автоматическое поражение во втором. Такими вот партизанами оказались приморцы. Кстати, почти все они – этнические украинцы.

Не хотели в Кремле этого делать, но в самый последний момент пришлось тупо рисовать фальшивые итоги выборов на огромном количестве участков. Как это выяснили? Да очень просто: нарисованная цифра за кандидата от власти везде была одинаковой – 70%. При том, что на нормальных участках она не первышала 47%. Просто сразу видно, где и как смухлевали.

Конечно, итоги этого голосования никто уже не будет пересматривать, но тут стало очевидно: абсолютно любые усилия Владимира Путина и его команды даже в провинции не могут повысить популярность власти.

Реально она сейчас на уровне 15%: пять – это упоротые ватники, настоящие фанаты, еще десять – это бюджетники, у которых нет выбора. Остальные люди все более скептически смотрят на Кремль и его маленького старенького лысого хозяина.

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С падением экономики, курса рубля и запретом интернета система все быстрее будет терять устойчивость и цельность. Никакие гибридные меры тут не помогут. Да, Путин еще может что-то выиграть за границей, развести как котят наивных европейцев. Но удерживать власть внутри своей страны ему будет все тяжелее.