Рынок земли улучшает жизнь именно украинца, а не кого-то там где-то там.

— Когда самое лучшее время посадить дерево?

— 20 лет назад. Если не посадили тогда, то второе самое лучшее время – сегодня.

Это древние мудрые китайцы, если что. И это о рынке земли. В Украине. Если что.

К слову: Украинская экономика значительно возрастет после запуска рынка земли

Многие вдруг начали задаваться вопросом, а время ли сейчас открывать рынок земли. Как будто есть не подходящее время, чтобы начать жить правильно. Давайте отложим рынок земли – это как "я брошу курить с понедельника". Или пойду в спортзал с первого числа. Вот так и мораторий у нас. Давайте страдать от ожирения, но продолжать кушать тортики перед сном. Давайте кашлять как чахоточник, но не бросать курить до 1 января.

Нет лучшего времени запустить рынок земли, чем сейчас. И это было правдой всегда. И пять лет назад. И 10 лет. Но не запустили. Поэтому лучше уже сейчас. Это просто как начать жить по правилам. Ведь пока целый сектор экономики Украины живет в полутьме. В целом секторе экономики не работают до конца законы рынка. В целом сегменте экономики страна живет по правилам не цивилизованного мира, а Кубы и Венесуэлы с примесью Северной Кореи.

Тем более, сейчас в Украине наивысшие зарплаты в долларах за всю историю Украины. И говорить о том, что сейчас не время, означает, что не время будет всегда. Не запускать рынок земли, пока мы не станем богатыми, это как не начинать бегать, пока не похудеем. Действительно, худому человеку легче пробежать марафон. Но вот беда, чтобы похудеть, нужно что-то делать. И рынок земли делает нас всех богаче, приближает к тому иллюзорному уровню, когда, наконец, кто-то скажет, что "ну вот, пришел тот час". И если вы весите 200 кг, то чтобы пробежать марафон, вам надо начинать что-то делать, а не ждать, когда оно само пройдет.

И не важно, кто при власти в тот момент, когда запускается рынок земли. Доверяете вы ему или нет. Точно так же не важно, любите вы власть или нет, когда речь идет о правилах дорожного движения. Их надо просто выполнять. И не потому, что вы любите президента или не любите его. А потому что это правило, которое спасает жизнь. И делает жизнь всего общества правильнее. Как и рынок земли, мы уже чертову уйму лет не можем запустить камеры на дорогах. Как и рынок земли, эта система работает во всех цивилизованных странах мира. Но не у нас. Как и рынок земли, все украинцы играют по правилам, выезжая в Европу, но возвращаясь в Украину, ведут себя на дорогах как варвары. А что в итоге? А в итоге десятки погибших каждый день. Это в разы, в сотни раз, больше, чем в АТО.

Каждый день гибнет почти 10 человек. А камеры все еще не работают. Каждый день умирают собственники паев. А вы все еще не дали им право реализовать свое право собственности. Камеры на дорогах способны заставить украинцев ездить по правилам, что существенно уменьшит гибель людей на дорогах и улучшит траффик в наших городах, но это не делают по какой-то безумной причине, замешанной на популизме. Рынок земли сделает богаче всю страну и уберет ограничения частной собственности, но его не запускают, под давлением популистских мифов. И те и те простые правила должны быть в Украине. И не важно, кто в Украине власть, тем более, украинцы все равно не будут любить любую власть.

Рынок земли – это просто цивилизованные правила. Которые хотят нам навязать прислужники Сороса и рептилоидов. Это как мытье рук перед едой. Не мыть руки перед едой только потому, что первыми начали мыть руки англосаксы, крайне глупо. Тем более, они были не первыми. И рынок земли был всегда и везде. И даже в Украине до коммунистов. Это просто правильные правила. И чем раньше вы начнете по ним жить, тем лучше.

Чем меньше вы доверяете власти, тем больше вам нужны честные и понятные правила. Потому что где есть прозрачный рынок, там меньше влияние чиновника. Все просто. Именно чиновники теряют больше всего. И надо очень сильно любить жадного украинского чиновника, если вы выступаете против рынка земли. Не важно, кто при власти, если вы хотите бросить курить. Когда вы курите, вы убиваете свое здоровье и плевать на это, что президенту Украины, что Соросу. Вы о себе подумайте. И рынок земли улучшает жизнь именно украинца, а не мифических рептилоидов. И да, если кто-то делает мыло, то вряд ли разумно назло ему не мыть руки, чтобы он на вас случайно не заработал.

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