Нет ничего более постоянного, чем временное: почему Аваков до сих пор на должности

Из-за высокого антирейтинга главы МВД Арсена Авакова, общественность начала выдумывать конспирологические теории: якобы он спровоцировал протесты в Новых Санжарах. Но в списке подопечных Авакова и реальных дел хватает: пьяные ДТП, обворовывание офисов, дела против журналистов. Реформу МВД называют проваленной, но при этом министр на своей должности уже шесть лет.

О том, что к разгону паники причастны люди министра внутренних дел, писали многие активисты. В провокации столкновений в Новых Санжарах обвиняли человека депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы, Сергея Чередниченко. Якобы именно он начал распространять фейки, что на Полтавщину везут больных людей.

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Несмотря на все, министр в Новые Санжары поехал как спаситель. За что надеялся получить политические очки, однако украинцы не повелись.

Миф о своей незаменимости

Владимир Зеленский и Алексей Гончарук назвали Авакова временным министром. Доказать свою незаменимость и эффективность, он должен был, расследуя резонансное убийство Павла Шеремета. Министр представил подозреваемых, но о нехватке доказательств говорят не только адвокаты, но и Генпрокурор.

Если предыдущий президент не избавлялся от министра, потому что тот фактически контролировал "Народный фронт", то Зеленский оказался в плену созданного Аваковым образа собственной всесильности, убеждены эксперты.

Аваков и его команда создали определенный миф, что Авакова поддерживает вся полиция, Национальная гвардия и неформальные объединенные батальоны,

– сообщил общественный деятель Олег Рыбачук.

Еще летом Офис Президента пытался ослабить влияние министра, забрав у него из подчинения Нацгвардию. Сегодня же этот вопрос исчез с повестки дня. Весной в правительстве планируют уволить нескольких министров, но в этом списке до сих пор нет Арсена Авакова. Вместо этого он продолжает наращивать влияние и тем временем собственным антирейтингом уменьшать и количество симпатиков президента.

Что известно об Арсене Авакове?Арсен Аваков стал министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года – после Революции Достоинства.



Он возглавлял МВД в течение 5 лет президентства Петра Порошенко и сохранил кресло министра в новом правительстве за президентсва Владимира Зеленского.



После переназначения Авакова Зеленский заявил, что министр будет на испытательном сроке. Новый премьер Алексей Гончарук рассказал, что решение оставить политика в новом правительстве было одним из самых сложных. Однако Авакову четко "очертили красные линии", за которые нельзя переступать.



Что интересно, министру МВД также приписывают влияние на часть нардепов в парламенте. Речь идет о депутатскую группу "За будущее", которую в парламенте называют группой "Коломойского – Авакова".



Провалы Арсена Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала