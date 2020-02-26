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      Нет ничего более постоянного, чем временное: почему Аваков до сих пор на должности

      - Читати новину українською

      Из-за высокого антирейтинга главы МВД Арсена Авакова, общественность начала выдумывать конспирологические теории: якобы он спровоцировал протесты в Новых Санжарах. Но в списке подопечных Авакова и реальных дел хватает: пьяные ДТП, обворовывание офисов, дела против журналистов. Реформу МВД называют проваленной, но при этом министр на своей должности уже шесть лет.

      О том, что к разгону паники причастны люди министра внутренних дел, писали многие активисты. В провокации столкновений в Новых Санжарах обвиняли человека депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы, Сергея Чередниченко. Якобы именно он начал распространять фейки, что на Полтавщину везут больных людей.

      Интересно! Долой Авакова: под Офисом Президента проходит акция против главы МВД – фото

      Несмотря на все, министр в Новые Санжары поехал как спаситель. За что надеялся получить политические очки, однако украинцы не повелись.

      Миф о своей незаменимости

      Владимир Зеленский и Алексей Гончарук назвали Авакова временным министром. Доказать свою незаменимость и эффективность, он должен был, расследуя резонансное убийство Павла Шеремета. Министр представил подозреваемых, но о нехватке доказательств говорят не только адвокаты, но и Генпрокурор.

      Если предыдущий президент не избавлялся от министра, потому что тот фактически контролировал "Народный фронт", то Зеленский оказался в плену созданного Аваковым образа собственной всесильности, убеждены эксперты.

      Аваков и его команда создали определенный миф, что Авакова поддерживает вся полиция, Национальная гвардия и неформальные объединенные батальоны,
      – сообщил общественный деятель Олег Рыбачук.

      Еще летом Офис Президента пытался ослабить влияние министра, забрав у него из подчинения Нацгвардию. Сегодня же этот вопрос исчез с повестки дня. Весной в правительстве планируют уволить нескольких министров, но в этом списке до сих пор нет Арсена Авакова. Вместо этого он продолжает наращивать влияние и тем временем собственным антирейтингом уменьшать и количество симпатиков президента.

      Что известно об Арсене Авакове?Арсен Аваков стал министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года – после Революции Достоинства.

      Он возглавлял МВД в течение 5 лет президентства Петра Порошенко и сохранил кресло министра в новом правительстве за президентсва Владимира Зеленского.

      После переназначения Авакова Зеленский заявил, что министр будет на испытательном сроке. Новый премьер Алексей Гончарук рассказал, что решение оставить политика в новом правительстве было одним из самых сложных. Однако Авакову четко "очертили красные линии", за которые нельзя переступать.

      Что интересно, министру МВД также приписывают влияние на часть нардепов в парламенте. Речь идет о депутатскую группу "За будущее", которую в парламенте называют группой "Коломойского – Авакова".

      арсен аваков, мвс україни, провали авакова на посаді глави мвс
      Провалы Арсена Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала

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      25 февраля
      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Министерство внутренних дел Протесты Владимир Зеленский Офіс Президента Арсен Аваков Новости Украины
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