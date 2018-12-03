"Нет оправданий": в НАТО резко обратились к Кремлю из-за плена украинских моряков

НАТО требует от России освобождения украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива. Альянс призывает не препятствовать движению кораблей в Азовском море.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

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Столтенберг отметил, что Россия должна обеспечить свободу навигации в Азовском море и беспрепятственный доступ к украинским портам.

Россия недавно захватила украинские корабли и моряков вблизи Керченского пролива. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Нет оправдания использованию силы со стороны России. Мы призываем Россию освободить украинских моряков,

– сказал он.

При этом генсек НАТО анонсировал важную встречу с представителями Украины и Грузии.

"Они обе сталкиваются с серьезными вызовами безопасности со стороны России, и мы будем продолжать оказывать им практическую и политическую поддержку", – добавил Столтенберг.

К слову, агрессию России в отношении Украины также резко осудили в Пентагоне. Там подчеркивают – Путину доверять нельзя. Глава Пентагона Джим Маттис считает агрессивные действия Кремля в Азовском море и захват украинских кораблей пренебрежением к международному праву.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствия?​

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезда мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.