04:43
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 октября
      Вести.UA: Гончарук не дружит с цифрами. "Клубничка" в Раде
      Вєсті.UA
      19:00, 30 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Нет политической рекламе: Twitter меняет условия размещения рекламных публикаций

      6 Читати новину українською
      Twitter отказывается от политической рекламы
      Twitter отказывается от политической рекламы / nashvillepublicradio

      Социальная сеть Twitter полностью отказывается от публикуции рекламных объявлений политического содержания.

      Основатель сервиса микроблогов Джек Дорси подчеркнул, что компания считает неправильной ситуацию, когда политически направленные послания могут быть легко услышаны только потому, что за них заплатили.

      Важно: Facebook-чистки: Цукерберг предупредил об угрозе вмешательства России, Китая и Ирана в выборы в США

      Мы приняли решение прекратить политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что восприятие политических сообщений должно быть заслуженное, а не купленное,
      – заявил Дорси.

      Он отметил, что к такому решению компании повлияли несколько причин:

      • значительные риски для политики,
      • возможность влиять на голоса избирателей,
      • эффект на жизнь миллионов людей.

      Кроме того, соучредитель Twitter отметил необходимость регулирования рекламы и увеличении требований к ее прозрачности.

      В ответ на критику о том, что запрет политической рекламы может сыграть на руку тем, кто уже находится у власти, Дорси подчеркнул, что многие общественные движения могут достичь огромных масштабов и без политической рекламы.

      Экс-кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон поздравила такое решение компании и призвала Facebook последовать примеру Twitter. В то же время в избирательном штабе действующего президента США Дональда Трампа назвали решение компании отказаться от публикации политической рекламы, "очень плохими новостями".

      Обновленные правила размещения рекламы в твиттере компания обнародует до 15 ноября.

      blog_ava
      Как экономить электроэнергию: 11 правил техники
      30 октября
      3800
      Автор: Михаил Года
      Теги: Twitter Реклама Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Hеобычный папуас с украинскими корнями
      сегодня , 01:30 Hеобычный папуас с украинскими корнями
      Іван Яковина 66
      Главные новости 30 октября: "желтый" режим в ООС, интимный скандал с Яременко и победа "Динамо"
      30 октября , 22:30 Главные новости 30 октября: "желтый" режим в ООС, интимный скандал с Яременко и победа "Динамо"
      Лія Бонавська 209
      "Динамо" в матче с двумя удалениями обыграло "Шахтер" в дополнительное время: видео
      30 октября , 22:19 "Динамо" в матче с двумя удалениями обыграло "Шахтер" в дополнительное время: видео
      Михайло Гема 255
      Как экономить электроэнергию: 11 правил техники
      30 октября , 22:03 Как экономить электроэнергию: 11 правил техники
      Яніна Ткачук 3799
      Украинские политики в Хэллоуин: устрашающие фото
      30 октября , 22:00 Украинские политики в Хэллоуин: устрашающие фото
      Ірина Кошанська 137
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук