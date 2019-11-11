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      "Нет распродаже земли": аграрии протестуют на главных автомагистралях Украины: фото, видео

      154 Читати новину українською
      Аграрии протестуют на главных автомагистралях страны
      Аграрии протестуют на главных автомагистралях страны / Коллаж 24 канала

      Аграрии вышли на акции протеста против внедрения земельной реформы. Митингуют на главных магистралях страны в 17 локациях 13 регионов.

      Аграрии вышли на протесты со своей техникой, сообщает Всеукраинский аграрный совет в фейсбуке.

      К теме: Земельный вопрос оброс мифами, – Кабмин

      Сейчас акции проходят на магистралях:

      • Винницкой;
      • Черкасской;
      • Черниговской;
      • Тернопольской;
      • Кировоградской;
      • Николаевской;
      • Хмельницкой;
      • Житомирской;
      • Одесской;
      • Полтавской;
      • Волынской;
      • Ровненской;
      • Львовской областей.

      Где аграрии перекрыли дорогу:

      в Черкасской области: автодорога М05, вблизи г.Жашков (поворот на село Тихий Хутор); автодорога Е95, пост полиции вблизи города Умань;

      в Черниговской области: автодорога М01, село Копти Козелецкого района;

      в Тернопольской области: автодорога М19, Горишневыгнанский сельский совет, Чертковского р-на (возле старой нефтебазы);

      в Кировоградской области: автодорога М12, в 10 километрах от города Новоархангельск;

      в Николаевской области: Автодорога М14 (Киев – Херсон). Окружная города Николаева (возле поворота на старую дорогу к городу Снигиревка).

      в Хмельницкой области: автодорога Е50, село Прибугское;

      в Винницкой области: автодорога возле села Махновка (на перекрестке), Козятинский район; автодорога Р36, поселок городского типа Шпиков Тульчинского района; автодорога вблизи села Писаревка Винницкого района;

      в Житомирской области: автодорога М21, село Осыково Бердичевский район;

      в Одесской области: трасса М05, Е 95, село Демидове;

      в Полтавской области: трасса М03, село Марьяновка, Великобачаганський район; автодорога М03, село Чутово;

      в Волынской области: автодорога М19, Т0311, село Вербка, Владимиро-Волынский район;

      в Ровненской области: село Дядьковичи, шлях М06, Т1806. во Львовской области: автодорога Н17, село Малые Подлески, Жовковский район.

      Аграрии просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам в передвижении по автодорогам и учесть информацию о проведении митингов при планировании поездок.

      Аграрии протестуют на главных магистралях Украины/ Фото из пресслужбы полиции и социальных сетей

      Протесты на магистралях Украины из-за земельной реформы: смотрите видео

       

       

      18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект. Он предусматривает временный запрет на покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец.

      Что еще предусматривает законопроект №2178-10?

      В этом документе – важные изменения, касающиеся рынка земли в Украине. В нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      Заметим, что те иностранцы, которые по состоянию на сегодня уже 3 года арендуют землю, они имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все большие агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю также имеют первоочередное право ее выкупить. Это касается и украинских и иностранных арендаторов.

      Среди других изменений: уменьшили процент земель, которые можно продать с 15% до 8% в пределах области и до 35% – в общинах.

      Подробнее: Иностранцы не смогут купить землю в Украине до 2024 года: что известно об обновленном законопроекте

      Продаж землі
      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Законодательство Верховная Рада Рынок земли Новости Украины Новости политики Протесты Кабинет Министров Украины
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