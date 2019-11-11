"Нет распродаже земли": аграрии протестуют на главных автомагистралях Украины: фото, видео

Аграрии вышли на акции протеста против внедрения земельной реформы. Митингуют на главных магистралях страны в 17 локациях 13 регионов.

Аграрии вышли на протесты со своей техникой, сообщает Всеукраинский аграрный совет в фейсбуке.

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Сейчас акции проходят на магистралях:

Винницкой;

Черкасской;

Черниговской;

Тернопольской;

Кировоградской;

Николаевской;

Хмельницкой;

Житомирской;

Одесской;

Полтавской;

Волынской;

Ровненской;

Львовской областей.

Где аграрии перекрыли дорогу:

в Черкасской области: автодорога М05, вблизи г.Жашков (поворот на село Тихий Хутор); автодорога Е95, пост полиции вблизи города Умань;

в Черниговской области: автодорога М01, село Копти Козелецкого района;

в Тернопольской области: автодорога М19, Горишневыгнанский сельский совет, Чертковского р-на (возле старой нефтебазы);

в Кировоградской области: автодорога М12, в 10 километрах от города Новоархангельск;

в Николаевской области: Автодорога М14 (Киев – Херсон). Окружная города Николаева (возле поворота на старую дорогу к городу Снигиревка).

в Хмельницкой области: автодорога Е50, село Прибугское;

в Винницкой области: автодорога возле села Махновка (на перекрестке), Козятинский район; автодорога Р36, поселок городского типа Шпиков Тульчинского района; автодорога вблизи села Писаревка Винницкого района;

в Житомирской области: автодорога М21, село Осыково Бердичевский район;

в Одесской области: трасса М05, Е 95, село Демидове;

в Полтавской области: трасса М03, село Марьяновка, Великобачаганський район; автодорога М03, село Чутово;

в Волынской области: автодорога М19, Т0311, село Вербка, Владимиро-Волынский район;

в Ровненской области: село Дядьковичи, шлях М06, Т1806. во Львовской области: автодорога Н17, село Малые Подлески, Жовковский район.

Аграрии просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам в передвижении по автодорогам и учесть информацию о проведении митингов при планировании поездок.

Аграрии протестуют на главных магистралях Украины/ Фото из пресслужбы полиции и социальных сетей

Протесты на магистралях Украины из-за земельной реформы: смотрите видео

18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект. Он предусматривает временный запрет на покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец.

Что еще предусматривает законопроект №2178-10?

В этом документе – важные изменения, касающиеся рынка земли в Украине. В нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

Заметим, что те иностранцы, которые по состоянию на сегодня уже 3 года арендуют землю, они имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все большие агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю также имеют первоочередное право ее выкупить. Это касается и украинских и иностранных арендаторов.

Среди других изменений: уменьшили процент земель, которые можно продать с 15% до 8% в пределах области и до 35% – в общинах.

Подробнее: Иностранцы не смогут купить землю в Украине до 2024 года: что известно об обновленном законопроекте



Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала