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      Нет смысла: Кремль грубо отреагировал на предложение Зеленского расширить нормандский формат

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      Россия не видит смысла расширять нормандский формат
      Россия не видит смысла расширять нормандский формат / Коллаж 24 канала

      В России считают, что переговоры в нормандском формате – неэффективны, нерезультативны, причем виноват в этом, конечно, Киев. Впрочем, Россия почему-то не видит смысла в вовлечении в процесс урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украины США и Великобритании. Мол, в этом нет смысла.

      Будто бы  только Украина из всех участников переговоров в нормандском формате считает, что его целесообразно расширить. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в пятницу, 7 июня, пишет ТАСС.

      Читайте также: Россия выдвинула Украине "условия" для встречи Путина и Зеленского

      "Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в расширении этого формата", – сказал Песков в ответ на вопрос, как реагирует Россия на предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить нормандский формат, пригласив туда США и Большую Британию.

      Что такое нормандский формат?
      Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в четырехстороннем формате: Германия, Франция, Россия, Украина (начались 6 июня 2014 года). Назвали так потому, что первая встреча руководителей этих государств состоялась во французской Нормандии. С тех пор в нормандском формате состоялись ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД.

      Далее Песков сказал, что "в настоящее время можно констатировать, что сам по себе формат – достаточно нерезультативный, а причина этого в том, что Киев не спешил с выполнением минских договоренностей". Поэтому "в условиях такой низкой эффективности говорить о расширении вряд ли возможно".

      Пєсков
      Песков раз обвинил Украину в несоблюдении минских соглашений и намекнул, что Россия ожидает изменения украинской позиции

      В то же время пресс-секретарь российского президента покинул место для дипломатического маневра, отметив: "С другой стороны, все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев. Но этого мы пока не знаем".

      К слову, ранее президент Франции Макрон заявил, что хотел бы договориться о встрече в нормандском формате с участием ФРГ, России и Украины.Более того – готов ее организовать, когда для этого сложатся "надлежащие политические условия".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Владимир Зеленский Нормандский формат Минские договоренности
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