Нет того, что оправдывает действия России: Совет Европы готовит бюджет без денег РФ

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) начал работу над новым бюджетом, который выходит из отсутствия взноса России.

Об этом сообщил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы, пишет "Европейская правда".

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Турбьерн Ягланд сказал, что он до сих пор сохраняет надежду на восстановление российских платежей. Однако он считает необходимым подготовку также такого бюджета, в котором не будет рассчитывать на российские деньги.

Мы сядем с представителями всех 47 стран-членов (в рамках КМСЕ), чтобы это согласовать,

– добавил генеральный секретарь

Кроме того, Ягланд отметил, что он до сих пор надеется на возобновление полноценного участия России в СЕ, поскольку имеет целью сохранение Российской Федерации в зоне действия Европейской конвенции по правам человека, однако возлагает на Россию ответственность за углубление кризиса.

Нет того, что оправдывает действия России в рамках нынешнего кризиса в Совете Европы,

– сказал Турбьерн Ягланд.

К слову, министры иностранных дел стран ЕС приняли санкции в отношении четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании в рамках нового режима санкций за применение химического оружия.

Напомним, что Государственная Дума России отказалась направлять в 2019 году делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. В ответ на это глава делегации Украины в ПАСЕ и народный депутат Владимир Арьев заявил, что РФ не смогла "переламать" организацию.