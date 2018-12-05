"Нет времени": канадские депутаты не захотели слушать объяснений посла РФ о поведении Кремля

Члены Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны отказались слушать посла России Александра Дарчиева. Тот хотел объяснить агрессивные действия Кремля в Украине, Молдавии и Грузии.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Так, депутат от оппозиционной Консервативной партии Шерил Галант во время слушаний в комитете выдвинула официальное предложение пригласить руководителя дипломатической миссии РФ Канады. Российский политик должен объяснить агрессию со стороны кремля против Украины, Грузии и Молдовы.

Это предложение, очевидно, будет иметь существенное влияние и требует учета последствий, на что сейчас у нас нет времени,

– сказал депутат Свен Спенгеман.

Он отметил, что в зале присутствуют "три почетные свидетели, послы государств", поэтому предложил отложить обсуждение. Его коллеги большинством голосов поддержали это предложение.

К слову, Министр иностранных дел Украины сообщил, что во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО с участием Украины и Грузии в контексте недавней агрессии РФ на Азове были приняты важные решения по противодействию агрессии Кремля. Некоторые из них станут известным в ближайшее время.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.