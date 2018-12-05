23:29
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР
      Вєсті Кремля
      22:38, сегодня
      Вести. UA. Медведчук подался в шоу-бизнес. Последователь Хрущева
      Вєсті.UA
      21:31, сегодня
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Нет времени": канадские депутаты не захотели слушать объяснений посла РФ о поведении Кремля

      171 Читати новину українською
      Канадские депутаты не захотели заслушать посла России
      Канадские депутаты не захотели заслушать посла России / Фото из открытых источников

      Члены Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны отказались слушать посла России Александра Дарчиева. Тот хотел объяснить агрессивные действия Кремля в Украине, Молдавии и Грузии.

      Об этом сообщает "Укринформ".

      Читайте также: "У него не было возможности ответить": известны детали разговора Трюдо и Путина об Украине

      Так, депутат от оппозиционной Консервативной партии Шерил Галант во время слушаний в комитете выдвинула официальное предложение пригласить руководителя дипломатической миссии РФ Канады. Российский политик должен объяснить агрессию со стороны кремля против Украины, Грузии и Молдовы.

      Это предложение, очевидно, будет иметь существенное влияние и требует учета последствий, на что сейчас у нас нет времени,
      – сказал депутат Свен Спенгеман.

      Он отметил, что в зале присутствуют "три почетные свидетели, послы государств", поэтому предложил отложить обсуждение. Его коллеги большинством голосов поддержали это предложение.

      К слову, Министр иностранных дел Украины сообщил, что во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО с участием Украины и Грузии в контексте недавней агрессии РФ на Азове были приняты важные решения по противодействию агрессии Кремля. Некоторые из них станут известным в ближайшее время.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Канада
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 5 декабря: назвали дату Объединительного собора и новая голодовка Савченко
      сегодня , 22:28 Главные новости 5 декабря: назвали дату Объединительного собора и новая голодовка Савченко
      88
      Вибір є завжди, або Чи можна наповнювати бюджет "негативом"
      сегодня , 22:05 Вибір є завжди, або Чи можна наповнювати бюджет "негативом"
      Тарас Пшеничний 235
      Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      сегодня , 09:01 Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      226
      Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      сегодня , 21:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      72
      Як Україна заплатить Константинополю за надання Томосу
      сегодня , 20:33 Як Україна заплатить Константинополю за надання Томосу
      Артем Овдієнко 3102
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Страна-сосед Украины заявила об увеличении расходов на оборону
       21 мая 2017 , 20:12
      В Румынии прогнозируют еще более мощное землетрясение, что может убить тысячи людей
       28 сентября 2016 , 11:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук