"Нет выборам по закону Януковича": под ВР на акцию протеста собрались несколько тысяч человек

В четверг, 6 сентября, под Верховной Радой проходит акция протеста под названием "Нет выборам по закону Януковича". Активисты требуют изменить избирательный кодекс до проведения новых выборов.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Под парламентом собрались несколько тысяч человек, вся площадь под ВР заполнена людьми. Это и общественные организации, и новосозданные партии, и некоторые парламентские партии. Они требуют того же, что требовали еще в октябре 2017 года – провести избирательную реформу. А точнее принять новый избирательный кодекс, который будет внедрять выборы в парламент по открытым спискам. То есть человек сможет выбрать из списка партии того кандидата, который ему нравится больше.

Как отмечают организаторы акции, таким образом устраняется возможность покупки места в списках, так как люди его будут формировать, а не партийные руководители. А также упраздняется мажоритарная система, которая сейчас также является очень коррупционной.

Именно отменить такую систему и ввести пропорциональную систему с открытыми списками без мажоритарки требуют организаторы акции. Они хотят сделать это как можно быстрее, ведь активисты думают, что следующие очередные выборы хотят проводить по той же мажоритарной системе. Хотя Андрей Парубий пообещал, что в октябре-ноябре этого года будет принят новый избирательный кодекс во втором чтении.

Напомним, в мае под Верховной Радой уже проходила акция в поддержку избирательной реформы. Активисты требовали от ВР принять избирательный кодекс, который предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и с открытыми списками.