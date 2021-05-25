Нетаньяху заявив, що якщо ХАМАС знову атакує територію Ізраїлю, то відповідь на це буде вкрай важкою.

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Умова миру між Ізраїлем і палестинцями

Як правильно зауважив президент Джо Байден, "мир настане тільки, коли буде визнано державу Ізраїль (Палестиною – 24 канал)",

– наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, зустріч між Нетаньяху і Блінкеном пройшла 25 травня в Єрусалимі. Під час розмови сторони поспілкувалися про гуманітарну ситуацію в Секторі Гази. Держсекретар США наголосив на тому, що Ізраїль та Палестина повинні вжити заходів "для встановлення курсу на спільне майбутнє".

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