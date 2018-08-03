17:53
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Netflix экранизирует "Скотный двор" Джорджа Оруэлла

27 Читати новину українською
Энди Серкис
Энди Серкис / www.gettyimages.in

Стриминговий сервис Netflix приобрел права на экранизацию знаменитой повести-антиутопии "Скотный двор". Режиссером будущего фильма станет Энди Серкис.

Об этом сообщается на Variety.

Режиссером нового проекта назначили звезду "Властелина колец" (роль Ґолума) Энди Серкиса. Недавно он завершил съемки над проектом "Маугли", премьера которого запланирована на 18 октября 2018 года.

Читайте также: "В высокой траве": Netflix взялись за экранизацию книги Стивена Кинга

Мы невероятно рады, что наконец сможем поработать над произведением Джорджа Оруэлла совместно с Netflix. Кроме того, работать с Мэттом Ривзом – чувствительным и честным сторителлером – это значит иметь лучший сценарий,
– раскрыл имя сценариста и поделился мыслями по поводу экранизации произведения Оруэлла Энди Серкис.


Первая обложка издания "Скотный двор" Джорджа Оруэлла

Как известно, права на экранизацию "Скотного двора" Энди получил еще в 2012 году, однако с тех пор не было средств на реализацию проекта. О премьере ленты и актерском составе фильма пока ничего не сообщается.

Чем известна книга "Скотный двор" Джорджа Оруелла?Повесть-антиутопия вышла почти 75 лет назад и поразила весь мир своей сатиричностью и актуальным скрытым смыслом. Аллегорическая притча на примере животных рассказала, как желание достичь всеобщего равенства перерастает в диктатуру тоталитаризма. В романе Оруэлла за основу взяты события, которые произошли во время и после революции 1917 года в СССР и в целом книга была направлена против режима Советского Союза.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Книги Литература
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список
сегодня, 17:27 Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список
349
Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
сегодня, 17:07 Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
Злой Одессит
О самом страшном преступлении против режима в России
сегодня, 16:00 О самом страшном преступлении против режима в России
Іван Яковина
Убийство Анатолия Жука: что известно об экс-депутате Сумского горсовета
сегодня, 14:52 Убийство Анатолия Жука: что известно об экс-депутате Сумского горсовета
Первоклассник-2018: сколько стоит собрать в школу и как сэкономить
сегодня, 13:01 Первоклассник-2018: сколько стоит собрать в школу и как сэкономить
Яніна Ткачук
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук