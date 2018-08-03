Netflix экранизирует "Скотный двор" Джорджа Оруэлла

Стриминговий сервис Netflix приобрел права на экранизацию знаменитой повести-антиутопии "Скотный двор". Режиссером будущего фильма станет Энди Серкис.

Об этом сообщается на Variety.



Режиссером нового проекта назначили звезду "Властелина колец" (роль Ґолума) Энди Серкиса. Недавно он завершил съемки над проектом "Маугли", премьера которого запланирована на 18 октября 2018 года.

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Мы невероятно рады, что наконец сможем поработать над произведением Джорджа Оруэлла совместно с Netflix. Кроме того, работать с Мэттом Ривзом – чувствительным и честным сторителлером – это значит иметь лучший сценарий,

– раскрыл имя сценариста и поделился мыслями по поводу экранизации произведения Оруэлла Энди Серкис.



Первая обложка издания "Скотный двор" Джорджа Оруэлла

Как известно, права на экранизацию "Скотного двора" Энди получил еще в 2012 году, однако с тех пор не было средств на реализацию проекта. О премьере ленты и актерском составе фильма пока ничего не сообщается.

Чем известна книга "Скотный двор" Джорджа Оруелла?Повесть-антиутопия вышла почти 75 лет назад и поразила весь мир своей сатиричностью и актуальным скрытым смыслом. Аллегорическая притча на примере животных рассказала, как желание достичь всеобщего равенства перерастает в диктатуру тоталитаризма. В романе Оруэлла за основу взяты события, которые произошли во время и после революции 1917 года в СССР и в целом книга была направлена против режима Советского Союза.