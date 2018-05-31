Netflix опубликовал первый трейлер своего печатного комикса: видео

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер первого печатного комикса "The Magic Order" ( "Орден магии").

Над комиксом работал Марк Миллар, создатель серии "Пипец", иллюстратором стал французский художник комиксов Оливье Койпел, пишет The Verge.

Читайте также: Секс, смерть и шутки. Создатель "Симпсонов" снял мультсериал для взрослых: фото

Кадр из комикса

Комикс "Орден магии" расскажет о 5 семей волшебников, которые тайно защищают мир от зла. Его создатели надеются, что он должен понравится тем, кто обожает Гарри Поттера.

Книга выйдет одним и последним тиражом 13 июня. Таким образом любители комиксов смогут собирать уникальную коллекцию комиксов, ведь дважды их не будут печатать.

Стоить комикс будет 3,99 доллара. Также будет доступна электронная версия.

Смотрите трейлер к комиксу "Орден магии":