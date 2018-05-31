21:46
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
30°C 15°C
  • пятница
    22°C 12°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Netflix опубликовал первый трейлер своего печатного комикса: видео

21 Читати новину українською
Постер комикса
Постер комикса "Орден магии" / Фото из открытых источников

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер первого печатного комикса "The Magic Order" ( "Орден магии").

Над комиксом работал Марк Миллар, создатель серии "Пипец", иллюстратором стал французский художник комиксов Оливье Койпел, пишет The Verge.

Читайте также: Секс, смерть и шутки. Создатель "Симпсонов" снял мультсериал для взрослых: фото

Кадр из комикса

Комикс "Орден магии" расскажет о 5 семей волшебников, которые тайно защищают мир от зла. Его создатели надеются, что он должен понравится тем, кто обожает Гарри Поттера.

Книга выйдет одним и последним тиражом 13 июня. Таким образом любители комиксов смогут собирать уникальную коллекцию комиксов, ведь дважды их не будут печатать.

Стоить комикс будет 3,99 доллара. Также будет доступна электронная версия.

Смотрите трейлер к комиксу "Орден магии":

 

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
сегодня, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 37
Наличный курс валют 31 мая: евро пошел вверх впервые за две недели
сегодня, 20:13 Наличный курс валют 31 мая: евро пошел вверх впервые за две недели
83
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
сегодня, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
435
Украине грозит новый экономический кризис: по кому
сегодня, 19:18 Украине грозит новый экономический кризис: по кому "ударит" и как предотвратить
Яніна Ткачук 685
Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
сегодня, 18:01 Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
Катерина Петренко 248
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук