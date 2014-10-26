Нетипичные депутаты: в парламент 7-го созыва было модно идти с песней и танцами

Народный депутат — лицо, избранное в состав Верховной Рады — единственного законодательного органа страны. Однако в последнем созыве парламента далеко не все нардепы занимались законодательством. Напомним, о тех депутатах, чье поведение не совсем отвечало нормам парламентариев.

Клюев пиарился на детях

Младший брат Андрея Клюева, Сергей, получил значительно меньшую популярность, чем бывший секретарь РНБО. В Верховной Раде он не отметился никакими важными выступлениями с трибуны. Не был автором выдающихся законов. Клюев-младший запомнился лишь использованием в своей предвыборной компании несовершеннолетних детей.

Для детской группы из Донецкой области "Киндер-Сюрприз" штаб кандидата в депутаты написал целую песню. Выступление с детьми обеспечило Клюеву место в парламенте 7-го созыва. Хотя он ни разу даже не выступил с трибуны.

Повалий не знала, где Верховная Рада

Таисия Повалий попала в Верховную Раду по спискам Партии регионов. Певице отдали 2-е место. Перед избранием в парламент Повалий не знала, где находится здание Верховной Рады. Когда нашла, оказалось, что придется пройти курс молодого депутата.

В Верховную Раду продвигали актеров и спортсменов

В списках партии "Украина-Вперед" 2 и 3 номерами были футболист Андрей Шевченко и актер Остап Ступка. Как они себя могли бы проявить в Верховной Раде, неизвестно. Ведь "Украина-Вперед" не набрала необходимый минимум.

Едва ли не каждая политическая сила в 2012 году вставляла в свои списки актеров, певцов и спортсменов. По словам рекламных эспертов, политики считали, что таким образом добавят себе голоса фанов известных украинцев.

Штатный боец от Партии Регионов и дети "семьи"

Парламент, который так часто решал споры кулаками, имел и собственных бойцов. Одна из самых заметных фигур — Эльбрус Тедеев, олимпийский чемпион по вольной борьбе, был штатным бойцом от Партии Регионов.

Отдельным пунктом депутатства 7-го созыва были дети "семьи". Артем Пшонка и Виктор Янукович-младший все же были инициаторами и соавторами законопроектов. Впрочем, их деятельность в парламенте строилась на бизнесе и развлечениях.

Партии продвигают в парламент бойцов АТО

Впрочем, нетипичные депутаты вряд ли останутся за кулисами отечественной политики. На смену им партийные пиарщики решили продвигать цели роты бойцов и активистов Майдана Достоинства. Чем депутаты с профессией "хороший человек" запомнятся в 8-м созыве, покажет история.