Нетипичный нюдовый маникюр: 5 идей в фото
Маникюр в нюдовых оттенках один из самых популярных благодаря своей универсальности и лаконичности.
Может показаться, что нюдовые ногти – это довольно банально. Но на самом деле вариантов покрытия с бежевым лаком существует множество: матовые, зеркальные, блестящие, с рисунками и градациями оттенков.
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Предлагаем 5 идей оригинального нюдового маникюра.
Источник: 24 Канал
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